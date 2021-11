Landesverband Bayern sagt Kinderseminar und Probenwochenende ab

Der Landesverband Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sagt sowohl das Kinderseminar vom 13. November als auch das Probenwochenende vom 3.-5. Dezember 2021 ab. Die beiden Veranstaltungen werden wegen der aktuellen gesundheitlichen Lage auf 2022 verschoben.

124 Tänzer und Musiker trafen sich beim dritten Probenwochenende des Landesverbands Bayern vom 9.-11. Oktober 2015 in Finsterau (diese Zeitung berichtete). Foto: Kurt Zikeli

Probenwochenende erst 2022

Liebe Kreisgruppenvorsitzende, liebe Kindertanzgruppen, aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Lage in Bayern hat sich der Landesverband Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland entschieden, das Kinderseminar "Neugier wecken, Wurzeln entdecken" (geplant für den 13. November, siehe Ankündigung in der SbZ Online ) auf 2022 zu verschieben. Die überwiesene Teilnahmegebühr erhalten Sie umgehend zurück. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.Bleiben Sie gesund, damit wir uns nächstes Jahr beim Kinderseminar wiedersehen.Liebe Kreisgruppenvorsitzende, liebe Tanzgruppen und Blaskapellen, aufgrund der gesundheitlichen Lage in Bayern hat sich der Landesverband Bayern entschieden, unser Projekt Probenwochenende (geplant für den 3.-5. Dezember 2021 - siehe SbZ Online ) auf das nächste Jahr zu verschieben.Die überwiesene Teilnahmegebühr erhalten Sie umgehend zurück. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund, damit wir uns nächstes Jahr beim gemeinsamen Tanzen und Musizieren wiedersehen.

Ingrid Mattes