Einladung zum Kinderseminar in Ingolstadt

Das Kinderreferat des Landesverbands Bayern lädt in Zusammenarbeit mit dem Kinderreferat der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), für Samstag, den 13. November, zum Kinderseminar „Neugier wecken, Wurzeln entdecken“ nach Ingolstadt ein.

Das Programm beinhaltet für Kinder von 8 bis 14 Jahren ein Tanzseminar sowie die spielerische und praktische Vermittlung von Brauchtum und Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Wir wollen gemeinsam Kirchenburgen entdecken, ein Gemälde genauer betrachten und kreativ die Weihnachtszeit einläuten. Wir planen Spielrunden und ein Geländespiel im Freien. Es gelten die Corona-Maßnahmen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.Die Veranstaltung beginnt am Samstag, dem 13. November, um 8.30 Uhr mit der Anreise und endet um 17.00 Uhr mit der Abreise. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte meldet euch bis zum 5. November bei Kinderreferat.bayern[ät]siebenbuerger.de an. Die Anmeldegebühr beträgt pro Kind 12 Euro bzw. 10 Euro für SJD Mitglieder. Bitte um Überweisung auf folgendes Konto: Verband der Siebenbürger Sachsen, IBAN: DE26 7025 0150 0000 1239 35, BIC: BYLADEM1KMS, Kreissparkasse München Starnberg. Verwendungszweck: Kinderseminar und Name des Teilnehmers. Das Projekt wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen gefördert, aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Wir freuen uns auf eure Teilnahme an der mittlerweile erfolgreich etablierten Veranstaltungsreihe. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte: Ingrid Mattes, E-Mail: Kinderreferat.bayern[ät]siebenbuerger.de, Mobiltelefon: (01 51) 15 11 43 81.

Ingrid Mattes