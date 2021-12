27. Dezember 2021

Kreisverband Kempten/Allgäu: Nikolausbesuch im Wald

Für große Augen und glückliche Herzen sorgte schon am Samstag, dem 4. Dezember, der Nikolaus in Kempten. Zwanzig Kinder in Begleitung von Eltern bzw. Großeltern trafen sich auf einem Parkplatz am Rande der Stadt, ausgerüstet mit Taschenlampen und Fackeln, um gemeinsam einen kurzen Spaziergang in das nahegelegene Wäldchen zu unternehmen.

Die Kinder treffen den Nikolaus im Wald in Kempten. Foto: Otto Wotsch Als die Gruppe auf einer Waldlichtung plötzlich auf den Nikolaus traf, leuchteten die Augen der Kinder vor Freude. Auch der Nikolaus war über diese unvorhergesehene Begegnung mit so vielen Kindern sichtlich freudig überrascht. Er fragte nach ihren Namen und plauderte ganz nett mit ihnen. Vier Kinder konnten ihm sogar ein Nikolausgedicht schön betont vortragen. Anschließend sangen alle gemeinsam das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ dem alten Mann vor. Danach beschenkte der Nikolaus zuerst die kleinen, dann die größeren Kinder mit je einer großen Tüte voller Leckereien.



Freudig und mit viel Wärme in den Herzen verabschiedeten sich die Mädchen, Jungen und die Erwachsenen von dem Nikolaus und traten den Rückweg an. So ging ein schöner gemeinsamer Waldspaziergang zu Ende. Vor der Verabschiedung waren sich alle einig: „Im nächsten Jahr wollen wir diese besonders schöne Aktion für unsere Kinder wiederholen. Dann aber mit einem warmen Kinderpunsch bzw. Glühwein für die Eltern und Großeltern.“



