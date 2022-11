Kreisgruppe Rosenheim blüht auf

Am 16. Oktober fand die ordentliche Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Rosenheim mit Wahlen eines neuen Vorstandes statt, nachdem die Wahl zuvor coronabedingt verschoben werden musste. Vor Beginn stärkten wir uns mit Kaffee und Nusskuchen. Eingeladen war Harald Lutsch, stellvertretender Landesvorsitzender in Bayern, um die Wahlen des neuen Vorstandes durchzuführen.

Gruppenbild mit dem neuen Rosenheimer Vorstand, 1. Reihe, von links: Wahlleiter Harald Lutsch, Volkmar Kraus, Astrid Kelp, Volker Mühsam, Karin Mühsam, Hedwig Zermen; 2. Reihe: Marco Kastenhuber, Sebastian Fröhlich, Kilian Reisenbüchler, Hans-Georg Lurtz, Lukas Schmidt; 3. Reihe: Dagmar Reisenbüchler, Ingrid Fröhlich, Sigrun Purtz.

Unser Kreisvorsitzender Volkmar Kraus eröffnete die Mitgliederversammlung, indem er Harald Lutsch und alle Anwesenden herzlich begrüßte. Er betonte, dass er sehr erfreut sei, weil unter den Anwesenden auch viele jüngere Leute und Jugendliche waren, um an den Wahlen teilzunehmen. Kraus bat alle, sich zu erheben, um eine Schweigeminute einzuhalten zum Gedenken an die Verstorbenen der letzten Jahre. Danach berichtete Volkmar über alle Aktivitäten und Veranstaltungen der Kreis­gruppe in den Jahren 2017 bis 2022. Unter anderem erwähnte er die Tagesausflüge zum Königssee und in die Eng sowie Teilnahmen beim Trachtenumzug in Dinkelsbühl zu Pfingsten, Muttertagsfeiern, Grillfeste, Kathreinenball, Nikolausfeiern, Faschingsball und vieles mehr. Die Kassenwartin Margot Hallmann präsentierte einen vorzüglichen Kassenbericht für die Jahre 2017 bis Oktober 2022. Die Kassenprüferin Rosemarie Knochner erklärte, dass sie mit Anna Engelhuber die Kasse geprüft habe, und lobte Frau Hallmann für die korrekte und ausführliche Kassenführung.Volkmar Kraus bedankte sich nun bei allen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und ehrenamtlichen Einsätze in der Kreisgruppe und überreichte allen eine Schachtel Pralinen. Seine Ehefrau Brigitte erhielt auch Pralinen mit herzlichem Dank für das Verständnis und die Geduld, die sie aufbringen musste. Im Namen des Vorstandes überreichte Margot Hallmann Volkmar Kraus eine Flasche Wein und dankte ihm für seinen unermüdlichen Einsatz in der Kreisgruppe. Danach wurde der alte Vorstand entlastet und man konnte mit den Wahlen des neuen Vorstands beginnen, die Herr Lutsch leitete. Viele waren sogar bereit, ein Amt anzunehmen. Es wurde wie folgt gewählt: Vorsitzender der Kreisgruppe bleibt Volkmar Kraus. Stellvertretende Vorsitzende: Astrid Kelp und Volker Mühsam, Kassenwart: Hans-Georg Lurtz, Kassenprüferin: Karin Mühsam, Ersatzprüferin: Dagmar Reisenbüchler, Schriftführer: Lukas Schmidt, Seniorenbeauftragte: Hedwig Zermen, Delegierte zum Verbandstag: Volkmar Kraus und Astrid Kelp, Ersatzdelegierter: Volker Mühsam, Beisitzerinnen: Ingrid Fröhlich, Karin Mühsam und Sigrun Purtz, Jugendreferenten: Kilian Reisenbüchler und Sebastian Fröhlich, Referenten IT: Marco Kastenhuber, Melanie Waffenschmidt (Social Media) und Alex Kubon (Design, Text), Tanzgruppenleiterinnen: Astrid Kelp und Inge Schmidt-Stolz. Die Wahlen wurden einstimmig angenommen. Zum Schluss beglückwünschte Volkmar Kraus die neuen Vorstandsmitglieder und wünschte ihnen einen guten Start, viel Freude, viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit.

Hans Kessler, Rosemarie Knochner