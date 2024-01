7. Januar 2024

Jahresrückblick der Jugendtanzgruppe Rosenheim

Für die Jugendtanzgruppe (JTG) Rosenheim war es ein sehr ereignisreiches Jahr! Die Auftrittsreihe 2023 begann im April mit einem Überraschungsauftritt bei der Konfirmation eines Tanzgruppenmitgliedes. Am 30. April veranstaltete die Jugendtanzgruppe mit dem „Tanz in den Mai“ ihren ersten eigenen Ball in der Kulturmühle in Bruckmühl, der ein voller Erfolg wurde. Hiernach folgte die Teilnahme am 73. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl sowohl beim festlichen Trachtenumzug als auch mit einem Auftritt der bei der Volkstanzveranstaltung der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD). Natürlich durften an diesem Pfingstwochenende die partygeladenen Abende im Festzelt nicht fehlen.

Ereignisreiches Jahr für die Jugendtanzgruppe Rosenheim. Fotos: Karin Mühsam, Collage: Sebastian Fröhlich Der nächste Auftritt war bei der 70-Jahr-Feier des Stefan Ludwig Roth Vereins im Siebenbürgerheim Rimsting, bei dem auch die ehemalige Tanzgruppe und einige Helfer unserer Kreisgruppe zum Gelingen des Festes durch Grillen und das Backen von Baumstriezeln beitrugen. Es folgte das jährliche Grillfest der Kreisgruppe im Garten der Erlöserkirche Rosenheim, das die Mitglieder der Jugendtanzgruppe aktiv durch einen Auftritt und das Backen von köstlichen Baumstriezeln unterstützten. Am Tag darauf waren wir beim Grillfest der Kreisgruppe Ebersberg zu Gast, um dort einige unserer Tänze zu präsentieren.



Das Highlight des vergangenen Jahres war das 50-jährige Jubiläum unserer Kreisgruppe, das am 21. Oktober im Ballhaus Rosenheim gefeiert wurde. Dieser Festtag wurde uns durch die Beteiligung verschiedener Kulturgruppen wie der Tanzgruppe Rosenheim, der Tanzgruppe Augsburg, der Blaskapelle Landshut und dem Chor aus Geretsried sowie durch die wertschätzenden Grußworte unserer Ehrengäste aus örtlicher Politik und seitens des Verbandes unvergesslich gemacht. Daraufhin folgte der jährliche Kathreinenball, bei dem wir zusammen mit der JTG Traunreut einen wunderschönen Auftritt hatten. Im Dezember fand die Jahreshauptversammlung der JTG Rosenheim statt, bei der Astrid Kelp ihr Amt als Tanzgruppenleiterin in jüngere Hände legte. Die neue Gruppenleitung der Jugendtanzgruppe Rosenheim besteht nun aus Fabian Gross und Sebastian Fröhlich. Die Tanzleitung übernimmt Lukas Schmidt. Am dritten Advent stand die Adventsfeier der Kreisgruppe an, bei der wir als Jugendtanzgruppe teilnahmen. Die Feier startete erstmals mit einem siebenbürgischen Adventsgottesdienst von Pfarrer Harald Schneider in der Erlöserkirche. Anschließend traf man sich noch zum gemütlichen Beisammensein im Gemeindehaus bei Plätzchen und Glühwein, zu Abend servierte man die traditionelle siebenbürgische Bratwurst mit Kraut.



Schlagwörter: Rosenheim, Jugendtanzgruppe, Aktivitäten, Jubiläum

