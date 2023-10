„Starke Gemeinschaft“: Kreisgruppe Rosenheim feiert 50-jähriges Bestehen / Bundesvorsitzender Rainer Lehni hält Festrede

„Als am 2. November 1973 unsere Landsleute die Kreisgruppe Rosenheim des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. gründeten, hat sicherlich niemand daran gedacht, dass wir dieses Ereignis 50 Jahre später groß feiern würden“, schreibt der Kreisgruppenvorsitzende Volkmar Kraus in der anlässlich des Jubiläums herausgegebenen Festschrift. In ihr gratuliert auch der Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Dr. Markus Söder, der Kreisgruppe Rosenheim zum Jubiläum und würdigt die Siebenbürger Sachsen, die „mit Ernst, Fleiß und Optimismus“ „angepackt und Großartiges für Bayern geleistet“ hätten. Nun, unverhofft kommt oft und so beging die im oberbayerischen Rosenheim ansässige Kreisgruppe ihr 50-jähriges Jubiläum mit einer würdigen, einer emotionalen, aber auch musikalisch-tänzerisch schwungvollen Festveranstaltung am 21. Oktober im Ballhaus Rosenheim. Bundesvorsitzender Rainer Lehni hob in seiner Festrede den „in konstruktivem Miteinander“ geschafften „Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl“ der Siebenbürger Sachsen im Raum Rosenheim hervor. Am Ende der dreieinhalbstündigen Feier blieb seitens der Kreisgruppe noch ein Wunsch offen, der an Rosenheims Oberbürgermeister März, als Ehrengast zugegen, herangetragen wurde.

Einmarsch der Trachtenträger in den Stucksaal im Ballhaus Rosenheim. Fotos: Christian Schoger

Moderator und früherer Kreisgruppenvorsitzender Werner Kraus

Über 200 Festgäste bei der Feier des 50-jährigen Bestehens der Kreisgruppe Rosenheim

Der Landrat des Landkreises Rosenheim, Otto Lederer, hat der Kreisgruppe Rosenheim die Genehmigung erteilt, das Wappen des Landkreises zu verwenden, wofür ihm der Kreisgruppenvorsitzende Kraus ausdrücklich dankte.

Festveranstaltung im Stucksaal des Ballhauses Rosenheim: Oberbürgermeister Andreas März (Mitte) nimmt ein Präsent entgegen von dem Kreisgruppenvorsitzenden Volkmar Kraus (links), rechts der stellvertretende Kreisvorsitzende Volker Mühsam.

Kreisgruppenvorsitzender Volkmar Kraus

Andreas März, Oberbürgermeister der Stadt Rosenheim

Die Dekanin des ev.-luth. Dekanatsbezirks Rosenheim, Dagmar Häfner-Becker, mit Volkmar Kraus (links) und Volker Mühsam

Ein Präsent für den stellvertretenden Landesvorsitzenden Harry Lutsch, neben ihm Volkmar Kraus (links) und Volker Mühsam

Der Vorsitzende des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen "Stephan Ludwig Roth“, Klaus Waber, mit Volkmar Kraus (rechts) und Volker Mühsam

Traditionspflege – Gemeinschaftsleben – Jugendarbeit

Bundesvorsitzender Rainer Lehni hält die Festrede; auf der Bühne platziert die geweihte Fahne der Kreisgruppe Rosenheim mit dem Wappen des Landkreises Rosenheim. Fotos: Christian Schoger

Gestaltete die musikalische Umrahmung des Festaktes mit: der Siebenbürgische Chor Geretsried auf der Bühne des Stucksaales

Pfarrer Harald Schneider, flankiert von Volker Mühsam (links) und Volkmar Kraus, nahm die Fahnenweihe vor.

Sebastian Fröhlich nimmt nach lobenden Worten des Kreisgruppenvorsitzenden Kraus die Ehrenurkunde entgegen.

Schwungvolle Tanzdarbietungen

Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg unter der Leitung von Lisa Spielhaupter und Frank Orend

Trat beim 50-jährigen Jubiläum nochmals auf:die Siebenbürgische Tanzgruppe Rosenheim (Leitung: Rotraud Beer)

Die von Astrid Kelp geleitete Jugendtanzgruppe Rosenheim auf dem Parkett des Stucksaales

Gemeinsam in Aktion: die Siebenbürgische Tanzgruppe Rosenheim, Jugendtanzgruppe Rosenheim und Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg

Zum Auftakt erfolgte der Einmarsch der Trachtenträger, begleitet durch dieunter der Leitung von Otto Wellmann. Die Siebenbürgische Blaskapelle Landshut sowie der von Renate Klemm geleitetegestalteten die höchst ansprechende musikalische Umrahmung des Festprogramms.Für die Moderation zeichnete der frühere Kreisgruppenvorsitzende (1983-1992)verantwortlich, Bruder des amtierenden Vorsitzenden. In seinen informativen, geistreichen und humorvollen Ausführungen vermittelte er den Saalgästen Wissenswertes aus der Vereinsgeschichte. So etwa, dass vor 50 Jahren Landsmann Karl Fronius als Leiter des Holztechnikums Rosenheim („Sägepapst“, Träger des Bundesverdienstkreuzes, 1992-1996 Kreisgruppenvorsitzender) den Hörsaal seines Instituts für die Gründungsversammlung zur Verfügung gestellt hat.Volkmar Kraus hieß die Festgemeinde herzlich willkommen. Über 200 Gäste hatten sich im repräsentativen Stucksaal eingefunden.Namentlich begrüßte der Kreisgruppenvorsitzende als Ehrengäste insbesondere den Oberbürgermeister der Stadt Rosenheim, Andreas März (CSU), und den Landrat des Landkreises Rosenheim, Otto Lederer (CSU), den Bürgermeister von Neubeuern, Christoph Schneider, Sohn des gleichfalls anwesenden siebenbürgischen Pfarrers Harald Schneider, seitens des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland den Bundesvorsitzenden Rainer Lehni, begleitet von Ehefrau Heike Mai-Lehni, den stellvertretenden Landesvorsitzenden in Bayern Harry Lutsch, ebenso Abordnungen der benachbarten Kreisgruppen Bad Tölz – Wolfratshausen und Ebersberg, zudem Klaus Waber, Vorsitzender des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“, des Trägervereins des Siebenbürgerheims in Rimsting, als Kirchenvertreter die Dekanin des ev.-luth. Dekanatsbezirks Rosenheim, Dagmar Häfner-Becker, den Gemeindepfarrer von Großkarolinenfeld Dr. Richard Graupner.erinnerte an die große Ausreisewelle Anfang der 1990er Jahre, als etwa 10000 Landsleute in die Region Rosenheim gekommen und viele von ihnen geblieben seien.Die Kreisgruppe Rosenheim, deren Vorsitzender er seit einem Jahrzehnt ist, habe sich in das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Stadt und im Landkreis Rosenheim kontinuierlich eingebracht durch Auftritte des Chors und der Tanzgruppe, beide inzwischen leider aufgelöst. Anlässlich dieses 50-jährigen Jubiläums habe die ehemalige Tanzgruppe „Schwung genommen, nochmals aufzutreten“. Darüber hinaus freute sich Kraus über die 2020 gegründete „sehr aktive Jugendtanzgruppe“ und den ebenfalls äußerst aktiven neuen Kreisgruppenvorstand (Neuwahl 2022). Dankbar äußerte sich der Kreisgruppenvorsitzende über das langjährig bestehende räumliche Nutzungsangebot der ev. Kirchengemeinde Rosenheim und neuerdings auch im Gemeindehaus in Großkarolinenfeld.Moderatorwies charmant-hartnäckig auf ein besonderes Anliegen der Kreisgruppe hin, nämlich den Umstand, dass es in Rosenheim noch keine Siebenbürgerstraße gebe. So bat er Oberbürgermeister März ans Rednerpult verbunden mit der Anregung, dies im Rosenheimer Stadtrat zur Sprache zu bringen.In seinem Grußwort konnte das Stadtoberhaupt hierzu keine feste Aussagen treffen, das Anliegen ist nun immerhin publik. Oberbürgermeisterüberbrachte die Glückwünsche der Stadt Rosenheim und gratulierte der „starken Gemeinschaft“, die „sich für die Interessen ihrer Mitglieder einsetzt und die Bindung zu ihrer Heimat pflegt“. März dankte „für Ihr Engagement und Ihre Kontinuität im Streben nach einem harmonischen Miteinander“ und ermutigte dazu, „weiterhin aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, Ihre Kultur zu bewahren und mit anderen zu teilen“.„Geschichte, geteiltes Schicksal, Werte“ und der Glaube als „das gemeinsame Fundament unserer Haltung und unserer Werte“ prägten die Identität der Siebenbürger Sachsen, unterstrichin ihrem Grußwort. „Wir müssen uns gerade in diesen Zeiten mit unserer Identität, Erfahrungen und Überzeugungen als ein Teil unserer diversen und multikulturellen Gesellschaft einbringen, um sie zu gestalten. Es ist diese Dialektik zwischen Heimat und Aufbruch, in der wir leben und für die Sie Expertinnen und Experten sind“, sagte die Dekanin des evangelisch-lutherischen Dekanatsbezirks Rosenheim.Im Namen des Landesverbandes Bayern gratulierte dessen stellvertretender Landesvorsitzender. Die Kreisgruppe Rosenheim, ihre Vorstände und Mitglieder, „haben es in ihrer langjährigen, wechselvollen Geschichte stets verstanden, die Traditionen und Bräuche aus der alten Heimat zu pflegen und fortzuführen“; und sie habe es geschafft, dass die Landsleute „hier in der neuen Heimat wieder näher zusammenrückten“. Das „beste Beispiel“ für den künftigen Fortbestand der Kreisgruppe sei die neu gegründete Jugendtanzgruppe; die Jugendlichen setzten sich aktiv dafür ein, „dass unsere Kultur nicht in Vergessenheit gerät“. Als Geschenk zum Jubiläum überreichte Lutsch dem Kreisgruppenvorsitzenden Kraus eine Geldspende seitens des Landesverbandes.Herzliche Glückwünsche übermittelte ebenfalls der Vorsitzende des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen ,,Stephan Ludwig Roth“,, im Namen aller Mitglieder, „insbesondere auch unserer Heimbewohner“, verbunden mit dem Dank „für die langjährige gute und hilfreiche Unterstützung“ der Kreisgruppe Rosenheim, deren Vorsitzende kraft Amtes Vorstandsmitglied im Trägerverein des Siebenbürgerheims in Rimsting sind. Waber lud die Anwesenden zur Mitarbeit im Vorstand des Hilfsvereins ein. Zudem bot er der Kreisgruppe, als Zeichen der Dankbarkeit, das Nutzen der Räume und des Geländes des Siebenbürgerheimes für Treffen und Feste an.Zu ihrem „goldenen“ 50-jährigen Jubiläum gratulierte der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland auch im Namen des Bundesvorstandes wie des gesamten Verbandes. In seiner Festrede würdigtedas bereits ein halbes Jahrhundert andauernde erfolgreiche Wirken der Kreisgruppe Rosenheim: „Sie haben in konstruktivem Miteinander diesen Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl, das uns Siebenbürger Sachsen kennzeichnet, beispielhaft gemeistert.“ Ein großes Anliegen des Verbandes, Pflege und Erhalt siebenbürgisch-sächsischer Traditionen, sei der Kreisgruppe ein „Herzensanliegen“, und über das Bewahren hinaus gelinge ihr die Weitergabe an die nächste Generation.Gemeinsame Feste, Chorarbeit, Jugendarbeit, Volkstanz, gemeinsames Reisen seien „selbstverständlich Teil des Rosenheimer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaftslebens“. Darüber hinaus bereichere die Kreisgruppe ihre neue oberbayerische Heimat durch ihr aktives Engagement etwa bei städtischen und kirchlichen Festen und „oft bei den Senioren im Siebenbürgerheim Rimsting, aber auch im Austausch mit anderen siebenbürgischen Chören in Bayern bis hin ins baden-württembergische Tuttlingen“. Hinzu käme, neben den kreisgruppeneigenen Veranstaltungen, der jährliche Tag der Heimat. Die Tanzgruppen waren und seien ebenfalls ein Aushängeschild der Kreisgruppe, insgesamt „stattliche 112 Auftritte“. Lehni erwähnte anerkennend die Neugründung der von Astrid Kelp geleiteten Jugendtanzgruppe, deren erster Auftritt in Tracht beim Heimattag 2022 in Dinkelsbühl stattfand: „Ihr habt großen Mut bewiesen, gerade vor einem so riesigen Publikum Eure Premiere zu feiern.“Positiv bewertete der Bundesvorsitzende überdies die bei der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr geglückte Verjüngung des Kreisgruppenvorstands: „Das stimmt mich zuversichtlich, dass die Kreisgruppe Rosenheim auch noch Jubiläen in der ferneren Zukunft feiern wird, und zu diesem Generationenwechsel möchte ich Ihnen, liebe Landsleute in Rosenheim, sehr herzlich gratulieren.“ Für die hierfür notwendige ehrenamtliche Arbeit auf allen Ebenen, ob im Vorstand oder als Aktive, für die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft äußerte Rainer Lehni seinen herzlichen Dank.Nach den Reden ein gesangliches Intermezzo: Der Siebenbürgische Chor Geretsried brachte die Lieder „Zauber der Musik“ und „De Astern“ zu Gehör. Es folgte als besonderer Programmpunkt eine Fahnenweihe. Bisher präsentierte sich die Trachtengruppe bei Festumzügen stets ohne, von nun an mit eigener Fahne. Den feierlichen Akt der Fahnenweihe übernahm Pfarrer. Volkmar Kraus bedankte sich für die Genehmigung, das Wappen des Landkreises Rosenheim auf die Fahne aufbringen zu dürfen. Der Siebenbürger Sachse Schneider, der über 30 Jahre als Pfarrer im hessischen Spessart tätig gewesen ist und heute im oberbayerischen Flintsbach am Inn lebt, sprach über die symbolische Bedeutung von Fahnen als „Zeichen von Gemeinschaft“; in diesem Zeichen träfen sich „Menschen, die sich zu einem gemeinsamen Ideal oder einer gemeinsamen Aufgabe bekennen“. Diese Fahne zeige an, „dass Sie zur siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft im Rosenheimer Land gehören“. In diesem Rosenheimer Land „bringe wir uns ein mit unseren eigenen Gaben, Traditionen“ und „Gott zur Ehre“.Volkmar Kraus vollzog abschließend noch eine Ehrung., Tanzgruppenmitglied und Jugendreferent, wurde mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet für sein vielfältiges Engagement nicht allein in der Jugendarbeit; davon abgesehen hat er die Festschrift überarbeitet, die Flyer für das Jubiläum hergestellt, Berichte für die Siebenbürgische Zeitung verfasst u.a.m.Nach einer Pause folgte ein kurzweiliger Unterhaltungsteil, denmoderierte, mit Beiträgen des Siebenbürgischen Chors Geretsried („Die Gipfel der Karpaten“, „Hab Sonne im Herzen“) und der Siebenbürgischen Blaskapelle Landshut (u.a. „Lottchen-Polka“, Siebenbürgischer Marsch).Flott ging es weiter mit großartigen Darbietungen der Siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg (Leitung: Lisa Spielhaupter und Frank Orend), die das Publikum mit dem „Figurenländler“ und „Schaulustig“ begeisterte, ebenso mit dem „Hetlinger Bandriter“ als gemeinsamer Tanz mit der. Die von Astrid Kelp geleitete Jugendtanzgruppe selbst zeigte noch den neu erlernten „Dreidans“. Die eigens für dieses Jubiläum wieder zusammengetretene(Leitung: Rotraud Beer) präsentierte die „Muntipolka“ und als gemeinsamen Tanz mit der Jugendtanzgruppe Rosenheim die „Reklich Med“. Begleitet durch die Landshuter Blaskapelle folgte ein gemeinsamer Abschlusswalzer aller drei Tanzgruppen. Die Stimmung im Saal war ausgezeichnet.Mit dem gemeinsamen Singen der Bayernhymne, der deutschen Nationalhymne und des Siebenbürgenliedes klang der Festakt aus. Der Kreisgruppenvorsitzende Kraus dankte den Festgästen für ihr Erscheinen, gleichfalls allen Mitwirkenden sowie den Helferinnen und Helfern, und lud ein zum abendlichen Jubiläumsball im Stucksaal, bei dem die „Power-Sachsen“ für gute Stimmung sorgten.

Christian Schoger