Augsburg hat wieder gefeiert – Kathreinenball in Horg

Nach zweijähriger Pause fand am 12. November endlich wieder der Kathreinenball der Kreisgruppe Augsburg statt. Durch die Band „Schlager-Taxi“ und den Besuch der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe Bibe­rach war die Rothtalhalle in Horgau schnell mit gut gelaunten Gästen von nah und fern gefüllt.

Gruppenfoto mit den Tanzgruppen der Kreisgruppe Augsburg und der Jugendtanzgruppe Biberach. Foto: Markus Stenner

20.00 Uhr, der Ball begann und die Stimmung bei Jung und Alt war atemberaubend. Der Vorstandsvorsitzende Helmut Schwarz begrüßte voller Freude die Gäste und zeigte sich begeistert, dass so viele erschienen waren, um den Ball und das Kulturprogramm zusammen zu genießen. Nach der ersten Tanzrunde führte Kulturreferentin Ute Bako die Gäste gekonnt durch das Programm.Mit einem imposanten Aufmarsch der Tanzgruppen aus Augsburg und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe Bibe­rach folgte der erste kulturelle Beitrag an diesem Abend. Doch selbstverständlich durften dieses Jahr die Tanzeinlagen der einzelnen Gruppen nicht fehlen. Die Jüngsten, die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Augsburg, begeisterten mit ihrem Tanz, dem „Volkstanz-Potpourri“, das gesamte Publikum und zeigten ihr Können, indem sie viele verschiedene Tanzstile vereint in einem Tanz darboten. Das erste Mal seit langem durfte die Kreisgruppe Augsburg eine Gasttanzgruppe auf einem ihrer Bälle willkommen heißen. Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach unter der Leitung von Astrid Göddert und Carina Ludwig präsentierte mit acht Paaren den „Schaulustig“. Als letzte Tanzgruppe führte die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg den Schweizer „Öufi-Tanz“ auf, mit dem sie den dritten Platz des diesjährigen Volkstanzwettbewerbs der SJD errungen hatte. Danach wurde gemeinsam mit der Gasttanzgruppe die „Schwäbische Tanzfolge“ vorgeführt, welche mit tosendem Applaus belohnt wurde. Als Abschluss des gesamten Kulturprogramms tanzten alle drei Tanzgruppen zusammen und voller Begeisterung den „Hetlinger Bandriter“. Das Publikum bedankte sich mit großem Applaus für das gelungene Programm.Stärkung fanden die Besucher während des ganzen Abends an der „Soxen-Bar“. Hier wurden von der Tanzgruppe Augsburg leckere Cocktails zubereitet und angeboten. Mit der tollen Tanzmusik von „Schlager-Taxi“ feierten sie bis in spät in die Nacht.Wir bedanken uns bei der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe Biberach für ihren Besuch und ihre wunderbare Tanzeinlage, bei der Band „Schlager-Taxi“, die eine unglaubliche Stimmung in die Rothtalhalle gebracht hat, und natürlich bei allen aktiven Helferinnen und Helfern, die dazu beigetragen haben, dass der Kathreinenball ein voller Erfolg war.

Agnes Bartel