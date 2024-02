6. Februar 2024

Glanzvolle Silvestergala der Kreisgruppe Biberach

Auch 2023 hat das Organisationsteam der Kreisgruppe Biberach eine Silvestergala der Superlative organisiert. Das schon traditionelle Fest fand in der Dürnachhalle in Ringschnait bei Biberach statt und war ein wahrer Erfolg und ein unvergesslicher Start ins neue Jahr. Viele Menschen von nah und fern konnten in der festlich geschmückten Halle bei guter Musik, einem köstlichen Menü und in angenehmer Atmosphäre den Jahreswechsel feiern.

Organisationsteam der glanzvollen Silvesterfeier in Ringschnait bei Biberach. Foto: Mathias Henrich Ein Höhepunkt des Abends war zweifellos das exquisite Menü, das vom renommierten Ringhotel Mohren in Ochsenhausen zubereitet und aufgetragen wurde. Die Gäste wurden kulinarisch verwöhnt und konnten aus einer Vielzahl köstlicher Speisen wählen. Das professionelle Küchenteam sorgte dafür, dass jeder Gaumen auf seine Kosten kam und kein Wunsch unerfüllt blieb.



Für beste Stimmung und Unterhaltung sorgte die Musikband „Schlager Bengel“. Mit ihren mitreißenden Beats und bekannten Schlagerhits brachten sie die Gäste zum Tanzen und Mitsingen. Die Band versteht es, das Publikum zu begeistern und für ein gutes Gefühl zu sorgen.



Ein besonderer Dank geht an das Organisationsteam, das mit viel Engagement und Herzblut diese großartige Silvestergala auf die Beine gestellt hat. Von der Planung bis zur Durchführung wurde alles perfekt organisiert und die Gäste konnten sich rundum wohlfühlen. Vielen Dank an Astrid und Günther Göddert, Helga Thal und Horst Schach, Elisabeth und Bruno Wenrich sowie an Horst Schüller. Ein weiterer Dank gilt dem Serviceteam, das aus ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern aus Ringschnait sowie dem Ortsvorsteher Walter Boscher bestand. Dank ihm durften wir die Dürnachhalle nutzen und er sorgte auch mit seiner Frau Gerlinde Boscher für den stilvollen Sektempfang. Die festliche Atmosphäre in der geschmückten Halle trug maßgeblich zum gelungenen Fest bei.



Die Silvestergala war ein voller Erfolg und wird sicherlich noch lange in guter Erinnerung bleiben. Dank des erstklassigen Menüs, der mitreißenden Musik und der perfekten Organisation konnten die Gäste eine unvergessliche Nacht erleben. Der gesamte Vorstand der Kreisgruppe Bibe­rach ist stolz auf diese gelungene Veranstaltung. Wir freuen uns auf die künftigen Veranstaltungen und hoffen, auch dort so viele Gäste begrüßen zu dürfen. Mathias Henrich

Schlagwörter: Biberach, Silvester, Party, Feier, Musik

