Fröhlicher Kathreinenball in Biberach

Der alljährliche Kathreinenball der Kreisgruppe Biberach fand am 5. November statt. Gleich beim Einlass um 19.00 Uhr füllte sich die Halle mit vielen Besuchern, die sich schon auf den Ball freuten und nur darauf warteten, dass die Band um 20.00 Uhr anfangen würde zu spielen. Erst mit Musik kann der Ball so richtig starten!

Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Biberach beim Kathreinenball. Foto: Mathias Henrich

Die Landsleute kamen auch von weit her, um bei unserem Ball dabei zu sein. Für das leckere Essen sorgte die „B30“, für die musikalische Begleitung die „Akustik 3“-Band. Die Stimmung war super, die Tanzfläche voll und die Besucher ausgelassen und fröhlich.Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach hatte einen Grund mehr zu feiern. In der Woche zuvor beim Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) hatte sie den sehr stolzen zweiten Platz belegt. Gut gemacht! Wir waren alle sehr stolz auf unsere Jugend.Die Kindertanzgruppe unter der Leitung von Anna-Lena und Astrid Göddert hatte einen tollen Auftritt. Bravo, Kinder! Voller Begeisterung und Vorfreude warteten nun die Besucher auch auf den Auftritt der Jugendtanzgruppe unter der Leitung von Astrid Göddert und Carina Ludwig. Alle wollten unbedingt den Kürtanz vom Tanzwettbewerb sehen. Ein sehr gelungener und schöner Tanz! Kein Wunder, dass unsere Jugend damit den Pokal nach Biberach gebracht hat.Die Party ging weiter. Es wurde viel getanzt bis in die frühen Morgenstunden. Es war, wie nicht anders zu erwarten, ein voller Erfolg. Eine tolle Nacht!

Alina Kovacs