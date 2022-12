Kreisgruppe Neuburg a.d. Donau: Die Nacht der Nächte

Am 5. November fand der traditionelle Herbstball der Kreisgruppe im Gemeindehaus Marienheim statt. Nach der Begrüßung der Vorsitzenden Isabella Höchsmann zeigte die Siebenbürgische Theatergruppe Neuburg unter der Leitung von Luise Gieb ihr Können.

Große Freude nach der gelungenen Aufführung in Neuburg, von links: Luise Gieb, Karin Schwarz-Kollar, Uwe Retzler, Margot Gottschling, Willi Gieb, Bernhard Kloos, Melitta Retzler, Udo Steinbinder, Annemarie Höchsmann. Foto: Gerlinde Kelp

Sie führte das Stück „Die Nacht der Nächte“ von Regina Rösch auf, in dem die Hochzeitsnacht des Brautpaares ganz anders verläuft als geplant. Nach einer langen Hochzeitsfeier freut sich die Braut Marita Seidenspinner (Karin Schwarz-Kollar) auf ihre Hochzeitsnacht, doch es kommt ganz anders als gedacht. Ihr Bräutigam Florian Michel (Uwe Retzler) hat nämlich andere Pläne – er möchte mit Schwiegervater Alois Seidenspinner (Willi Gieb) und Nachbar Dieter Hummel (Udo Steinbinder) noch einen letzten Schluck trinken. Dazu machen sie es sich im Doppelbett des Brautpaares gemütlich. Auch die Eltern des Bräutigams Lioba Michel (Melitta Retzler) und Egon Michel (Bernhard Kloos) sowie die Brautmutter Anni Seidenspinner (Margot Gottschling) platzen in diese illustre Gesellschaft. Als dann auch noch die Nachbarin Gretchen Fischer (Annemarie Höchsmann) mitten in der Nacht im Brautzimmer steht und um eine Tasse Essig bittet, spitzt sich die Situation zu. Dabei werden die wohlgehüteten Geheimnisse der Brauteltern und des Brautpaares gelüftet ... Wahrlich eine Nacht der Nächte! Das Theaterstück sorgte bei den Gästen für viele Lacher und gute Unterhaltung.Beim anschließenden Herbstball sorgte Fred am Keyboard für ordentliche Stimmung bis in die Nacht hinein. Die Organisatoren bedanken sich bei allen Mitwirkenden und Helfern für diesen gelungenen Abend.

Johannes Höchsmann