Projekt-Tanzgruppe und Theatergruppe Augsburg: Rückblick und Ausblick

Große Wiedersehensfreude versprühten die Gäste am letzten Januarsonntag in Landshut. Die Mitglieder der Tanzgruppe und der Theatergruppe Augsburg, die im vorigen Sommer vom Landesverband Bayern und Kulturwerk nach Siebenbürgen entsandt worden waren (diese Zeitung berichtete in Folge 14 vom 12. September 2022, Seite 9), waren der Einladung von Renate und Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbands Bayern, gefolgt. Als Ehrengast wurde Michael Schmidt, Vorsitzender der M & V Schmidt Stiftung, herzlich begrüßt.

Gruppenbild in Landshut mit Werner Kloos und Michael Schmidt (sitzend, 1. bzw. 2. von rechts). Foto: Wolfgang Köber

Gleich zu Beginn führte uns ein Reiseleiter durch die historische Altstadt von Landshut. Die Isar fließt durch die Stadt und hoch oben thront die mittelalterliche Burg Trausnitz. Im Rathausprunksaal bestaunten wir das Umlaufgemälde, welches den Festzug mit Brautwagen während der Landshuter Hochzeit 1475 darstellt. Ein Wahrzeichen der Stadt ist die Stiftskirche St. Martin. Die spätgotische Hallenkirche hat den höchsten Backsteinturm der Welt. Voller neuer Eindrücke kehrten wir in die Heimatstube der Kreisgruppe Landshut zurück.Michael Schmidt dankte allen für den kulturellen Beitrag zum zehnjährigen Jubiläum der Haferlandwoche und stellte die Pläne für das nächste Fest vor. Er betonte, dass er wieder fest mit unserem Auftritt rechne, und bot Unterstützung bei der Organisation der Reise an sowie volle Rückendeckung vor Ort bei der diesjährigen Ausgabe der Kulturwoche Haferland vomAus Anlass des zehnjährigen Jubiläums der Haferlandwoche 2022 wurde unter der Leitung von Astrid Göddert und Margot Wagner eine Projekt-Tanzgruppe des Landesverbands Bayern mit Tanzpaaren aus verschiedenen Kreisgruppen gebildet. Die Auftritte während der Haferlandwoche ließ man bei der Veranstaltung in Landshut anhand von Videoaufnahmen und unzähligen Fotos Revue passieren. Die Präsentation weckte viele Erinnerungen und festigte den Zusammenhalt in der Gruppe. Alle waren sich einig, dieses besondere Kulturfest mit ihrem Beitrag auch in diesem Sommer zu bereichern. Astrid und Margot sind weiterhin die Ansprechpartnerinnen für das Projekt Tanzgruppe des Landesverbands Bayern. Veronica und Michael Schmidt sei dafür gedankt, dass sie sich den Erhalt des siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes zur Aufgabe gemacht haben und die Kulturwoche Haferland, zusammen mit verschiedenen Partnern, jedes Jahr organisieren.Die Theatergruppe Augsburg unter der Leitung von Ute Bako hatte mit großer Hingabe das Stück „Zimmer zu vermieten“ aufgeführt und viel Lob und Anerkennung geerntet. In diesem Jahr werden sie eine Pause einlegen.Mit dem Singen von altbekannten Heimatliedern ging ein gelungener Nachmittag zu Ende. Ute Bako dankte Michael Schmidt und Werner Kloos für die Initiierung, Begleitung und Unterstützung dieses Projektes. Gleichzeitig bat sie Werner Kloos, unseren Dank an Dr. Iris Oberth, die Leiterin des Kulturwerks, mitzunehmen.„Der feste Zusammenhalt von Jung und Alt hat schon immer unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft gekennzeichnet. Dadurch leben unsere Traditionen auch in Zukunft weiter“, betonte Maria Schenker, Leiterin der Theatergruppe Augsburg, am Schluss.

Ingeborg Binder