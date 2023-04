Kreisgruppe Drabenderhöhe zieht Bilanz und wählt neuen Vorstand

Der Vorstand der Kreisgruppe Drabenderhöhe lud am 12. März zu der Mitgliederversammlung mit Neuwahlen ein. Die Vorsitzende der Kreisgruppe, Anita Gutt, begrüßte die Teilnehmer, darunter den Bundesvorsitzenden Rainer Lehni und Ehefrau Heike Mai-Lehni als Mitglieder der Kreisgruppe, den Ehrenvorsitzenden des Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, Harald Janesch, und die Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe Drabenderhöhe, Enni Janesch und Herwig Bosch.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Drabenderhöhe, von links: Hedda Schuller, Heidi Müller, Anneliese Dürr, Friederike Boltres, Bundesvorsitzender Rainer Lehni, Werner Haldenwang, Olympia Chrestel, Helmut Scharpel, Vorsitzende Anita Gutt, Ulrike Horwath, Brigitte Thomke, Hans Chrestel, Enni Janesch, Klaus Buchholzer, Kathi Drotleff und Jürgen Bartesch. Foto: Heike Mai-Lehni

Verleihung des Heimat-Preises des Landes NRW für das Projekt „Turm der Erinnerung“ im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung in Düsseldorf, überreicht von Ministerin Ina Scharrenbach an den Adele-Zay-Verein, Haus Siebenbürgen und die Kreisgruppe Drabenderhöhe (diese Zeitung berichtete)

Treffen der Flüchtlinge aus der Ukraine mit den Kirchengemeinden und Vereinen des Ortes

60-jähriges Jubiläum des Adele-Zay-Vereins im Haus Siebenbürgen, Wohn- und Pflegeheim (SbZ Online)

Kronenfest im Robert-Gassner-Hof (diese Zeitung berichtete)

Teilnahme an der Jubiläumsveranstaltung 70 Jahre Landesgruppe NRW in Schwerte

Adventliches Zusammensein mit dem Siebenbürgisch-Deutsch-Rumänischen Freundeskreis Wiehl-Bistritz (SbZ Online)

Puer natus – Ein Kind ist uns geboren, weihnachtliches Brauchtum aus Siebenbürgen zusammen mit dem Adele-Zay-Verein und Haus Siebenbürgen, gestaltet von den Drabenderhöher Spatzen, dem Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe und dem Honterus-Chor, gefördert vom Oberbergischen Kreis als Unterstützung des Ehrenamtes (diese Zeitung berichtete)

Kulturhaus Drabenderhöhe-Siebenbürgen soll Ende 2023 wiedereröffnet werden

Neuer Vorstand gewählt

Die Vorsitzende rief zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der Kreisgruppe auf. Die Ehrenvorsitzende Enni Janesch würdigte in einem Nachruf die langjährige Pressereferentin der Kreisgruppe, Ulla Schenker, die am 7. Dezember 2022 plötzlich verstorben war (siehe Nachruf in Folge 1 vom 16. Januar 2023, S. 23, siehe auch SbZ Online ). Die Vorsitzende des Siebenbürgischen Frauenvereins, Adelheid Scheip, gedachte der am 8. September 2022 verstorbenen Käthe Lutsch, die von 1992-2005 den Vorsitz des Frauenvereins innehatte. Geboren am 10. Juli 1933 in Seiburg, lebte und arbeitete sie als Säuglingsschwester in Kronstadt. 1955 heiratete sie Georg Lutsch aus Keisd, ein Sohn und eine Tochter wurden ihnen geboren. 1965 übersiedelte die Familie in die neue Siebenbürger-Sachsen-Siedlung nach Drabenderhöhe. Sie erwarb ein Haus im Kokeltal und eine zweite Tochter kam zur Welt. Käthe Lutsch war als Gemeindeschwester und später als Pflegekraft bei der Diakonie als Schwester Käthe im Dorf bekannt und beliebt. Ehrenamtlich war sie als Mitarbeiterpresbyterin in der Kirchengemeinde Drabenderhöhe und als Vorsitzende des Siebenbürgischen Frauenvereins tätig. Der Siebenbürgische Frauenverein wird seiner langjährigen Vorsitzenden ein ehrendes Andenken bewahren.In seinem Grußwort dankte der Bundesvorsitzende Rainer Lehni allen verantwortlichen und aktiven Mitgliedern für ihre Arbeit. Er berichtete von der Arbeit des Bundes- und des nordrhein-westfälischen Landesvorstandes und betonte die Wichtigkeit der Mitgliederwerbung.In ihrem Jahresbericht stellte die Kreisgruppenvorsitzende Anita Gutt fest, dass die Aktivitäten während der Pandemie sehr abgenommen hätten. 2022 konnten dann wieder gemeinsame Veranstaltungen stattfinden:Die Digitalisierung des Archivs der Kreisgruppe, die Sicherung der Weihnachtbeleuchtung u.a. Arbeiten stehen in nächster Zeit auf dem Plan.Es folgten die Berichte der Referenten und siebenbürgischen Vereine, die eng mit der Kreisgruppe zusammenarbeiten und bei den Veranstaltungen mithelfen. Bei allen Berichten fiel auf, dass das Vereinsleben coronabedingt fast zum Erliegen gekommen war und sich nur langsam wieder erholt. Besonders schwer hatten es der Chor und das Blasorchester, die beim Musizieren durch Abstandhalten und dauerndes Lüften große Schwierigkeiten hatten. Seit Anfang 2022 war das Kulturhaus Drabenderhöhe-Siebenbürgen wegen Renovierung geschlossen, so dass die Vereine neue Treff- und Probelokale suchen mussten. Alle Vereine warten und hoffen auf die geplante Wiedereröffnung Ende 2023. Trotz großer Schwierigkeiten hat niemand aufgegeben, jede Gruppe konnte, wenn auch eingeschränkt, beachtliche Aktivitäten aufweisen.Es folgten die Berichte von Adelheid Scheip (Siebenbürgischer Frauenverein), Anneliese Dürr (Honterus-Chor), Andrea Bloos (neue Vorsitzende des Blasorchesters), Heidi Müller (Kleiderkammer), Enni Janesch (Heimatstube), Uta Beckesch (Heimatwerk) und Uli Horwath (Adele-Zay-Hilfsverein).Im Namen der Kreisgruppe dankte Enni Janesch als ehemalige Vorsitzende der Kreisgruppe den Mitarbeiterinnen des Heimatwerkes Uta Beckesch, Edith Foith und Ditta Janesch für ihren langjährigen, engagierten Einsatz. Danach stellten sich die seit Januar 2023 Verantwortlichen im Heimatwerk, Kathi Drotleff und Hedda Schuller, vor (siehe separater Bericht).Nach dem Kassenbericht von Friederike Boltres, dem Bericht des Kassenprüfers (Werner Haldenwang) und der Entlastung des Kassenwarts und des Vorstandes wurde unter der Wahlleitung des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni ein neuer Vorstand gewählt: Vorsitzende Anita Gutt, stellvertretende Vorsitzende Helmut Scharpel, Gerda Gusbeth, Brigitte Thomke, Schriftführerin Olympia Chrestel, Kassierin Friederike Boltres, Sozialreferentin Heidi Müller, Kulturreferent Jürgen Brandsch-Böhm, Organisationsreferenten Jürgen Bartesch, Klaus Buchhölzer, Daniel und Hans Chrestel, Kassenprüfer/in Werner Haldenwang, Ulrike Horwath und stellvertretende Kassenprüfer Hermann Bodendorfer und Werner Scharpel. Zum Vorstand der Kreisgruppe Drabenderhöhe gehören noch die Ehrenvorsitzenden Enni Janesch und Herwig Bosch sowie, von Amts wegen, die Vorsitzenden und Leiter der Vereine und Einrichtungen: Siebenbürgischer Frauenverein, Blasorchester Siebenbürgen- Drabenderhöhe, Honterus-Chor, Adele-Zay-Hilfsverein, Heimatstube Drabenderhöhe und Siebenbürgisch-Deutsches Heimatwerk. Vorgesehenen waren zudem Ehrungen für 50 Jahre und mehr Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen, die nicht erfolgen konnten, da die dafür benötigten Urkunden nicht vorlagen. Diese werden nachgereicht an: Johanna Frim, Sigrid Rothmann, Stefan Poschner, Martha Depner, Hans und Hildegard Barf, Michael und Mathilde Dörner, Reinhardt Wellmann, Ingrid Brigitte Bosch, Emma Scheel, Alfred Markel, Sybille Babiak, Uwe Schmidt und Adelheid Servatius.Das Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe wartete schon hinter dem Vorhang auf seinen Auftritt. Flotte Melodien der Kapelle und Baumstriezel mit Kaffee, vorbereitet und serviert vom Frauenverein, erfreuten die Anwesenden. Dazwischen trat auch der Honterus-Chor auf und kündigte mit seinen Liedern den Frühling an. Ein schöner Abschluss dieses Sonntagnachmittags mit gut gelaunten Besuchern. Es hätten ruhig ein paar mehr sein können!

Enni Janesch