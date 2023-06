Gelungene Muttertagsfeier in Aschaffenburg

Damit die Mütter ihren Ehrentag im Kreise der Kinder und Enkelkinder feiern können, hatte der Vorstand der Kreisgruppe Aschaffenburg schon für den 7. Mai zur Muttertagsfeier ins Vereinsheim des Kaninchenzuchtvereins Aschaffenburg/Strietwald geladen, dieses liebevoll eingedeckt und geschmückt. Erfreulicherweise folgten zahlreiche Landsleute unserer Einladung und nach und nach füllte sich das Vereinsheim. Es gab herzliche Begrüßungen und man freute sich, wieder ein paar gemütliche Stunden in siebenbürgischer Gemeinschaft verbringen zu können.

Eindrücke von der Muttertagsfeier der Kreisgruppe Aschaffenburg. Foto: Ines Fucker

Horst Wädt, Vorsitzender der Kreisgruppe Aschaffenburg, begrüßte alle aufs Herzlichste und betonte die Bedeutung dieses Tages anhand von passenden Versen. Da der Chor „Siebenbürgische Harmonie“ zurzeit nicht richtig singfähig ist (es fehlen Sängerinnen vor allem im Sopran), wurden die Lieder „Der Mai ist gekommen“, „Det Motterhärz“, „Mein Mütterlein“ und „De Kirschen blän än asem Guerten“ gemeinsam mit allen Anwesenden gesungen, begleitet am Akkordeon von Richard Kast sowie an der Mundharmonika von Andreas Krech. Zwischendurch wurden Gedichte zum Muttertag von Maria Kast und mir vorgetragen sowie von Anna Krech die Kurzgeschichte „Die Schürze meiner Großmutter“ vorgelesen. Sozusagen als Überraschung – spontan kurz vor Beginn der Feier einstudiert – hörten wir das Lied „Mutter bist du müde“, gesungen von Maria Kast und ihrem Sohn Richard am Akkordeon, unterstützt von einigen Mitgliedern des Chores!Bei Kaffee und leckerem Kuchen von einem reichhaltigen Büfett, teilweise mit siebenbürgischen Spezialitäten, stärkten sich nun alle. Die Kinder besuchten natürlich die Kaninchen und konnten draußen auf der Wiese spielen. Bei angeregten Gesprächen sowie Gesang ging es drinnen noch in gemütlicher Runde weiter. Ein familiärer Nachmittag in entspannter Atmosphäre ging viel zu schnell zu Ende. Beim Abschied wurden die Rosen aus den Vasen an die Mütter verteilt. Herzlichen Dank an alle, die zum guten Gelingen dieser Feier beigetragen haben.

Hanni Franz