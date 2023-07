Kreisgruppe Ingolstadt in Dinkelsbühl

Wir waren dabei! Ein ereignisreiches Pfingstwochenende ist auch für die Mitglieder der Kreisgruppe Ingolstadt zu Ende gegangen. „Miteinander schafft Heimat“ konnten die Trachtenträger, Tänzer und Musikanten in Dinkelsbühl auf vielfältige Weise nachempfinden. Als eine der größten Gruppen haben wir zum guten Gelingen dieses einzigartigen Festes beitragen, das unsere Kultur und Tradition gefeiert hat.

Kinder und Schüler aus Ingolstadt mit der Stellvertretenden Vorsitzenden Gerda Knall (links) beim Heimattag in Dinkelsbühl. Foto: Anita Mooser

Besonders stolz sind wir auf unseren Nachwuchs: Die Kinder und Schüler haben sich nicht nur am Umzug beteiligt, sie haben ihr Können beim Tanzen und Gedichte vortragen bewiesen. Bei der Veranstaltung „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ haben Lara Wagner sowie Lena und Maximilian Thiess mit ihren Muttertagsgedichten nicht nur die Herzen der Mütter berührt. Herzlichen Dank an alle, die unsere Kreisgruppe beim diesjährigen Heimattag so würdevoll repräsentiert haben.

Manfred Binder