Gelungenes Kronenfest in Schorndorf

Nach vier Jahren Pause trug die Kreisgruppe Schorndorf am 24. Juni in und vor der Versöhnungskirche in Schorndorf das zweite Kronenfest aus. Rund um solch ein Fest gibt es ganz viele vorbereitende Arbeiten.

Kronenfest in Schorndorf. Foto: Jürgen Kotsch (www.fotokotsch.de)

So musste der Baumstamm aus seinem Lager geholt, erneut abgeschliffen und eingelassen sowie an den Aufstellungsort gefahren werden, was einige Männer rund um Eduard Engelhardt erledigten. Am Vortag ging es mit den Aufstellarbeiten weiter. Als die Blumen gebracht wurden, war das Kronengestell bereits zusammengebaut und das Eichenlaub geschnitten. Die vielen bunten Blumen wurden von fleißigen Helfern sortiert und gleichmäßig in die Krone eingebunden, diesmal in Form von kompakten und auffälligen Sträußen, so dass einige Besucher die Rückmeldung über eine besonders gelungene Krone gaben. Auch stellte Manfred Schock den Baum mit einem Bagger auf, beobachtet von vielen mitfiebernden und luftanhaltenden Helfern. Dieser erste Erfolg wurde mit Pizza gefeiert, gefolgt von der Probe der Jugendlichen, die diesmal direkt unter der Krone übten.Am eigentlichen Festtag hielt Pfarrer i.R. Helmut Wolff den Gottesdienst nach siebenbürgischer Liturgie ab. Er erzählte von diesem Brauchtum in Siebenbürgen, einem Bittfest, bei dem der göttliche Segen für eine reiche Ernte erbeten wird, und über unseren Kampf im Glauben und den begleitenden Segen.Die Kreisgruppe freute sich sehr über den regen Zuspruch an diesem Fest. Rund 200 Gäste kamen an diesem sonnigen, sommerlichen Samstag und so wurden alle verfügbaren Tische im Außenbereich aufgestellt und die Grillmeister hatten mit der Vorbereitung der Mici und Roten alle Hände voll zu tun. Die Siebenbürger Blaskappelle spielte unermüdlich und lieferte mit ihren Musikstücken eine festliche und passende Atmosphäre für diesen Festtag. Die fünfzehn Musikanten sorgten mit ihren Instrumenten für einen vollen Klang und boten ein schönes Bild dar.Den gemeinsamen Aufmarsch zum Auftakt des Programms führten die aktiven Jugendlichen an, die Vielzahl der Trachtenträger begeisterte die Gäste. Als Höhepunkt des Festes erklomm Jerome Bordon den zehn Meter hohen Stamm gekonnt und mühelos und kletterte in die Krone hinein. Lara Bening und Emily Jakob erzählten den Gästen über die Bedeutung und die Geschichte des Festes, über das Danken und Bitten um eine reiche Ernte. Unser Jungknecht Jerome las des Weiteren aus der Krone ein Gedicht vor und belohnte die Kinder mit vielen Süßigkeiten. Er kletterte, geschmückt mit einem Blumenstrauß, herab und eröffnete den Tanz. So wie in der alten Heimat läuteten auch in Schorndorf die Jugendlichen mit ihren Beiträgen den Sommer ein.Nun galt es für die Tanzgruppen, Trachten und Bänder schwingen zu lassen. Unsere Gasttanzgruppe aus Ludwigsburg zeigte schwungvoll zwei Tänze. Es folgte die Jugendtanzgruppe, die gekonnt und leicht mit ihren zwei Tänzen die aufmerksamen Blicke der Zuschauer auf sich zog. Auch die Erwachsenen stiegen in der Tanzrunde mit zwei ihrer Tänze ein. Die Tänzer/innen spürten die kraftvolle Sonne, und so waren alle über das von der Kreisgruppe in regelmäßigen Abständen gereichte Wasser sehr dankbar. Trotz der anstrengenden Hitze wurde noch der gemeinsame Tanz „Nagelschmid“ dargeboten und das Programm klang mit zwei Liedern aus. Die Krone war mit acht hängenden Sträußen geschmückt, welche als Herausforderung für noch willige Kletterer gedacht waren. So probierten sich im bunten Nachmittagstreiben Jugendliche sowie Erwachsene aus und holten diese Sträuße für Freunde, Mütter und Frauen.Unsere Blaskapelle spielte im Anschluss ein Musikstück nach dem anderen, erfreute alle Gäste und machte sie dankbar. Auch den anderen Aktiven dieses Tages gebührt ein riesiges Dankeschön, beginnend mit den fleißigen Händen bei den Aufstellarbeiten. Die Grillmeister kamen ordentlich ins Schwitzen und die Helfer bewiesen viel Ausdauer beim Verkauf, der Ausgabe und in der Küche. Dank vieler Kuchenspenden konnten die Gäste versorgt werden und obwohl es viele Kuchen gab, blieb hier nichts übrig. Alle Tänzer/innen boten ein schönes Bild in ihren Trachten und unterhielten mit den geprobten Tänzen. Pfarrer Wolff gab dem Festtag den kirchlichen Rahmen und Pfarrer Fuchsloch ermögliche dieses Fest erst und stand der Kreisgruppe helfend zur Seite. Martin Göbbel repräsentierte in vollständiger Tracht mit Pelzmantel und eröffnete und bedankte sich bei den Gästen. Edi Engelhardt gebührt das größte Dankeschön, denn er organisierte mit etlicher Arbeit dieses Fest und zog die Fäden im Hintergrund. Die Resonanz bei allen Besuchern war durchweg positiv und es ist immer wieder schön zu sehen, wie es solch ein Fest schafft, Generationen und Herkünfte zu vereinen und eine Gemeinschaft zu ermöglichen, die miteinander lacht, einen schönen Nachmittag zusammen erlebt und die Alltagssorgen vergisst. Es bleibt zu hoffen, dass wir uns alle in i Jahren wiedersehen.

S. Mai