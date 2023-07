Siebenbürgisches Schmalzbrot und Landshuter Hochzeit

Es gehört schon zur guten Tradition, dass sich die Teilnehmer der Reisegruppe unter Leitung des Vorsitzenden des Landesverbands Bayern, Werner Kloos, und seiner Frau Renate im Sommer zur Nach- und Vorbesprechung für weitere Reisen in Landshut treffen. Unser Treffpunkt in der Martinsschule entpuppte sich diesmal als ein privilegierter Ort, um die berühmte Landshuter Hochzeit, die nur alle vier Jahre stattfindet, zu sehen und indirekt daran teilzunehmen.

Hochzeitsumzug am 2. Juli in Landshut: Königstochter Hedwig aus Polen in ihrer goldenen Kutsche mit Gefolge. Foto: Robert Krestel

Von einem Tag auf den anderen hat sich die Stadt ins Mittelalter des Jahres 1475 zur Hochzeit der Königstochter Hedwig aus Polen und des Herzogs Georg dem Reichen von Bayern „katapultiert“. Vorfreude und eine besondere Atmosphäre scheinen Landshut bereits am frühen Morgen ergriffen zu haben, die nun drei weitere Wochen dauern soll. Überall baumeln Buchs­kränzlein und Kupferbecher an Gürteln und Gewändern. Die bunten mittelalterlichen Fahnen wehen, Gebäude und Häuserfassaden sind geschmückt und Frauen in prächtigen Gewändern sowie Männer in Strumpfhosen und langen Haaren prägen das Bild. Man spürt es, die Landshuter lieben ihr historisches Hochzeitsfest und ganze Familien beteiligen sich daran. Durch die Prachtstraße zu flanieren, gehörte für uns ebenso dazu wie das freudige Begrüßen der ankommenden Siebenbürger.Für die siebenbürgische Reisegruppe gab es neben diesem besonderen Fest und der fröhlichen Atmosphäre die Gelegenheit, sich zu treffen und die Erlebnisse der vergangenen Reisen Revue passieren zu lassen. Mitgebrachter Kuchen, Schmalzbrote und saure Gurken sowie ein kräftiger Schluck Bier passten hervorragend zu diesem Sommerfest mitten im hochzeitlichen Geschehen, das wir aus den Fenstern der Schule hautnah erleben durften. Wer wollte, konnte auf dem Zehrplatz noch das bunte Treiben der Gaukler erleben und sich an dem Lagerleben ergötzen bzw. kulinarisch stärken. Landshut ist in den nächsten Wochen eine Reise wert. Danke, liebe Landshuter Siebenbürger, für diesen schönen Nachmittag und die Möglichkeit, etwas Besonderes erleben zu dürfen und unsere Verbundenheit zu festigen.

CW