Asiennachtreffen der „reiselustigen Truppe“

„Die Reiselustigen“ vor der Frauenkirche in München. Foto: Anita Rosenfeld

Pünktlich um 10.45 Uhr traf sich die „lustige Reisetruppe“ am Münchener Marienplatz. Bei einem zweistündigen Spaziergang durch die Altstadt bot uns die aus Zeiden stammende Stadtführerin Annette Königes Einblick in die über 850-jährige Geschichte der bayerischen Landeshauptstadt. Zuerst bestaunten wir das Glockenspiel auf dem Rathausturm und gingen danach über den Petersberg zur Pfarrkirche Sankt Peter und zum Platzl, an dem sich u.a. das berühmteste Brauhaus der Welt befindet: das Hofbräuhaus. Indirekt wurde es dahinter auch noch musikalisch; wir statteten dem Schauplatz des bekannten Songs der Münchner Spider Murphy Gang „Skandal im Sperrbezirk“ einen Besuch ab. Ein idyllischer Innenhof inmitten des geschäftigen Treibens der Weltstadt, den man in dieser Ecke niemals vermutet hätte. Auch an den nächsten Stationen brachte uns Annette Königes mit ihren interessanten Ausführungen viel von der Schönheit und Architektur der Stadt näher. Orte, an denen viele von uns schon öfters vorbeigegangen sind, erschienen somit in einem völlig anderen Licht: die Bayerische Staatsoper, die Feldherrenhalle, die Theatinerkirche, die Fünf Höfe sowie die zwei Türme der Frauenkirche. Und wen es interessiert, was sich hinter dem Teufelsabdruck im Inneren der St.-Michaels-Kirche verbirgt oder was es mit dem Bierkrugtresor auf sich hat, sollte unbedingt die Chance ergreifen, einen überaus interessanten Altstadtspaziergang mit Frau Königes zu unternehmen. Auch Bierführungen, Führungen zu Schlossanlagen oder dem Englischen Garten gehören zum Repertoire. Und nein, das sollte jetzt keine „Schleichwerbung“ sein, sondern die Überzeugung, dass es ein wunderbarer Weg ist, die Schätze unserer schönen Weltstadt mit Herz besser kennenzulernen. Wir bedanken uns auf diesem Wege recht herzlich bei Annette, die uns mit viel Herzblut, Wissen und Sympathie die Stadt in einem anderen Licht präsentiert hat.Unser nächstes Ziel war die Geschäftsstelle des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. In der Karlstraße 100 durften wir hinter die Kulissen blicken. Nach den interessanten Einblicken ließen wir uns die bestellten Pizzen schmecken und schwelgten anschließend noch mit den mitgebrachten Kuchen und Desserts, mit den über einen Beamer gezeigten Bildern und Videos in den Erinnerungen an unsere wundervolle Asienreise.Am Spätnachmittag verabschiedeten wir uns mit dem Vorsatz, uns möglichst bald wiederzusehen und spätestens beim Zickerball der Kreisgruppe Landshut am 20. April gemeinsam das Tanzbein zu schwingen. Ein herzliches Dankeschön an unseren Landesvorsitzenden Werner Kloos und die fleißigen Helfer, die sich um die Organisation und das leibliche Wohl gekümmert haben und somit den Tag zu dem gemacht haben, was er war: einfach wunderbar.

Anita Rosenfeld