16. August 2023

Kreisverband Mittelhessen: Heimattag mit Natalie Pawlik

Am 1. Juli konnte der Kreisverband Mittelhessen in der Anlage des Waldsportplatzes in Oberkleen/Langgöns den alljährlichen Heimattag begehen. Bei strahlend blauem Himmel im Herzen begann der offizielle Teil des Nachmittags mit einem Gottesdienst, begleitet durch die evangelische Pfarrerin Gundula Guist der evangelischen Kirchengemeinde in Friedrichsdorf. Nach dieser sakralen Einstimmung ging es mit dem gemütlichen Teil weiter.

Tanzgruppe des Kreisverbandes Mittelhessen mit der Bundesaussiedlerbeauftragten Natalie Pawlik (Mitte). Foto: Karin Ignazie Besonders freute den Vorstand Martin Ramser, dass wir Natalie Pawlik, Mitglied des Deutschen Bundestages und Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, als Gast bei der Veranstaltung begrüßen durften. Ihre Grußworte und das Zugegensein waren ein besonderes Zeichen der Wertschätzung für die tagtägliche Arbeit im Kreisverband, um die Erinnerung an die gemeinsame Geschichte und Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.



Zum Mittagessen und über den ganzen Nachmittag spielte die siebenbürgische Kapelle „D’Adjuvanten“ auf, währenddessen sich Mitglieder, Freunde und Bekannte des Kreisverbandes Mittelhessen austauschen konnten. Ein Höhepunkt des Tages war der Auftritt der Tanzgruppe des Kreisverbandes Mittelhessen, die mit zehn tanzbegeisterten Paaren in Tracht die Tänze „Der Schwedisch-Schottische“, „Der Siebenbürgische Ländler“ und „La Fiorentina“ zum Besten gab. Ein weiteres Highlight war ein Chor sämtlicher Anwesenden unseres Heimattages, die beim gemeinsamen Singen siebenbürgischer Lieder stimmgewaltig gemeinsames Liedgut zum Besten gaben.



Die Lust, das Tanzbein zu schwingen, wurde nach dieser gelungenen Darbietung siebenbürgisch-sächsischen Brauchtums auch auf die sonstigen Anwesenden übertragen, die unter der malerischen Begleitung nahtlos zu den Walzerklängen der „D’Adjuvanten“ über die Wiese des Waldsportplatzes schwebten.



Während der Nachmittagsstunden konnte man sich bei Kaffee und selbst gemachtem Kuchen weiter austauschen und auf den Abend freuen. Für die anwesenden Kinder wurden die Stunden durch angeleitete Spiele verkürzt, wozu der Sportplatz ein bestens geeigneter Ort war. Der Vorstand Martin Ramser würde sich über noch viel mehr Kinder freuen, die die Zukunft des Kreisverbandes darstellen. Für ausreichend Gewinne für jeden war und wird immer gesorgt.



Ab 19.00 Uhr spielte die Band „Amazing Music“ auf dem Freigelände des Waldsportplatzes auf. Die mitreißende Musik begeisterte alle und so wurde das Tanzbein bis in die frühen Morgenstunden trotz des mäßigen Wetters geschwungen. Der einzige Wermutstropfen war, dass es irgendwann vorbei war. Aber alle gingen mit dem Gefühl nach Hause, sich auf die nächste Veranstaltung des Kreisverbandes zu freuen. Ein weiterer Höhepunkt dieses Jahr wird der Herbstball in der Stadthalle Aßlar mit der musikalischen Begleitung durch die Band „Rocky 5“ sein.



Schlagwörter: Mittelhessen, Sommerfest, Pawlik

