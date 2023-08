Tanz, Musik, Freude und gelebte Gemeinsamkeit

Ja, Zusammengehörigkeit war spürbar beim Sommerfest der Kreisgruppe in Ebersberg. Die Bande werden immer enger, neue Gäste fühlen sich an- und aufgenommen, Herzlichkeit dominierte.

Die Rosenheimer Jugendtanzgruppe bringt Schwung ins Gemeindehaus Ebersberg.

Nach dem Motto des Heimattages in Dinkelsbühl „Miteinander schafft Heimat“ füllte sich das evangelische Gemeindehaus der Heilig-Geist-Kirche in der Kreisstadt Ebersberg am Sonntag, dem 2. Juli, mit in Mundart sprechenden Siebenbürgern und Siebenbürgerinnen. Organisiert vom Vorstand unter der versierten Regie der Kreisgruppenvorsitzenden Aneta Schätzl, bespielten einen Nachmittag lang jung und ältere mit der Heimat verbundene Menschen den großen Saal des heimeligen Gebäudes. Gedeckte Tische, mitgebrachte Köstlichkeiten, angeheizter Grill für die schmackhaften Mici aus Markt Schwaben (ein großes Danke!), Getränke und strahlende Augen – Herz, was willst du mehr – alles stimmte.Und doch gab es noch eine Steigerung: als die Rosenheimer Jugendtanzgruppe unter der Leitung von Astrid Kelp in Formation und herrlichen Trachten den Saal betrat; großer Applaus empfing sie, und die Stimmung steigerte sich in großer Erwartung. Diese wurde voll und ganz erfüllt: Der Schwung der Tanzenden, bei denen man die Freude an der Sache spürte, riss die Gäste mit. Wohlweislich wählte Astrid Kelp nicht nur das Genre der rein sächsischen – eher tragenden – Rhythmen, nein, sie brachte eine Mischung aus osteuropäischen Tänzen, die für das Wort Heimat absolut zutreffend ist.Der Rosenheimer Tanzgruppe sind wir sehr dankbar, sie hat unseren Nachmittag mit der gekonnten Darbietung bereichert. Nein, missen möchten wir diese heitere Gruppe aus dem Nachbarlandkreis nicht mehr und hoffen auf gegenseitigem Austausch, so wie Aneta Schätzl und Astrid Kelp das ins Auge fassten. Vielleicht schon heuer, beim Einmarsch zum Ebersberger Volksfest amUnd da sind wir schon bei einer Bitte: Zum Volksfest laden wir nicht nur die Rosenheimer Jugendtanzgruppe ganz herzlich ein, sondern auch all‘ diejenigen, die diese Zeilen lesen, eine Tracht haben und bei dem Ebersberger Ereignis mitmachen möchten. Unter der E-Mail-Adresse aneta_schaetzl[ät]yahoo.de kann unserem Wunsch zum Mitmachen gerne Ausdruck gegeben werden. Wir freuen uns auf euch.

Antje Krauss-Berberich