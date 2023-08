10. August 2023

Sommerfest in Wien

Unser alljährliches Sommerfest hatte in diesem Jahr eine große Veränderung erfahren. Wir trafen uns nicht in der Kainachgasse im 21. Bezirk in der Nordrandsiedlung bei der Erlöserkirche wie die letzten Jahrzehnte, sondern in der Markuskirche und dem dazugehörenden Garten in Ottakring im 16. Bezirk. Interessant war jetzt für uns alle nur die Frage: Wie viele Besucher finden am 2. Juli den Weg nach Ottakring?

Die Band „Ökumenobrass“ in Aktion. Fotos: Heiko Hermann Der Gottesdienst, wie immer der Beginn unseres Sommerfestes, wurde von Pfr. i.R. Sepp Lagger und Szillard Wagner, Pfarrer der Markuskirche, gemeinsam gestaltet und von der Bläsergruppe „Ökumenobrass" musikalisch begleitet. Der für uns Siebenbürger Sachsen treffende Wochenspruch „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen"(Gal. 6.2) oder der Predigttext „Endlich aber seid allesamt gleich gesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig(…)" waren gut gewählt und kamen bei den zahlreichen Besuchern gut an. Neben den Ottakringer Gottesdienstbesuchern und den üblichen Sommerfestgästen waren erfreulicherweise einige Vereinsmitglieder da, die bisher den Weg in den 21. Bezirk über die Donau gescheut hatten und lieber zu Hause geblieben waren. Heidrun Samek beim Schminken der Kinder Das anschließende gemeinsame schmackhafte Mittagessen – es gab Schopf und Karree vom Schwein sowie die beliebte Siebenbürger Wurst und für Veganer Gemüse vom Grill mit den bekannten Beilagen. Das gut sortierte Getränkeangebot und am Nachmittag der Kaffee mit Kuchen, von unseren Frauen gebacken, begeisterten alle Besucher, sodass die gute Stimmung bis zum Schluss anhielt. Besonders gut betreut von Heidrun Samek, tollten die vielen anwesenden Kinder lebhaft herum und freuten sich, als Heidrun einem Kind nach dem anderen das Gesicht bemalte bzw. dass jedes sich selber anmalen durfte. Heidrun ist dafür zu danken sowie auch allen, die geholfen haben, das Sommerfest erfolgreich zu gestalten: Herwig, Klaus und Bernd am Grill, Fritz und Gerhard am 2. Griller, Brandy, Harald und Ramona am Getränkestand, dem Team Carina, Kathi und Vicki an der Kaffee- und Kuchentheke und ganz entscheidend Silvia an der Kasse beim Bonverkauf. Gut gelaunt trennte man sich nach vielen Gesprächen und Erzählungen und dem Versprechen, nächstes Jahr wieder zu kommen. Den vielen fleißigen Helfern aber, die am Ende noch die Zelte abbauten, Tische und Bänke wegräumten, gebührt ein herzliches Dankeschön! Der Gottesdienst, wie immer der Beginn unseres Sommerfestes, wurde von Pfr. i.R. Sepp Lagger und Szillard Wagner, Pfarrer der Markuskirche, gemeinsam gestaltet und von der Bläsergruppe „Ökumenobrass" musikalisch begleitet. Der für uns Siebenbürger Sachsen treffende Wochenspruch „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen"(Gal. 6.2) oder der Predigttext „Endlich aber seid allesamt gleich gesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig(…)" waren gut gewählt und kamen bei den zahlreichen Besuchern gut an. Neben den Ottakringer Gottesdienstbesuchern und den üblichen Sommerfestgästen waren erfreulicherweise einige Vereinsmitglieder da, die bisher den Weg in den 21. Bezirk über die Donau gescheut hatten und lieber zu Hause geblieben waren.Das anschließende gemeinsame schmackhafte Mittagessen – es gab Schopf und Karree vom Schwein sowie die beliebte Siebenbürger Wurst und für Veganer Gemüse vom Grill mit den bekannten Beilagen. Das gut sortierte Getränkeangebot und am Nachmittag der Kaffee mit Kuchen, von unseren Frauen gebacken, begeisterten alle Besucher, sodass die gute Stimmung bis zum Schluss anhielt. Besonders gut betreut von Heidrun Samek, tollten die vielen anwesenden Kinder lebhaft herum und freuten sich, als Heidrun einem Kind nach dem anderen das Gesicht bemalte bzw. dass jedes sich selber anmalen durfte. Heidrun ist dafür zu danken sowie auch allen, die geholfen haben, das Sommerfest erfolgreich zu gestalten: Herwig, Klaus und Bernd am Grill, Fritz und Gerhard am 2. Griller, Brandy, Harald und Ramona am Getränkestand, dem Team Carina, Kathi und Vicki an der Kaffee- und Kuchentheke und ganz entscheidend Silvia an der Kasse beim Bonverkauf. Gut gelaunt trennte man sich nach vielen Gesprächen und Erzählungen und dem Versprechen, nächstes Jahr wieder zu kommen. Den vielen fleißigen Helfern aber, die am Ende noch die Zelte abbauten, Tische und Bänke wegräumten, gebührt ein herzliches Dankeschön! GP

Schlagwörter: Wien, Sommerfest, Gottesdienst, Kinder, Programm

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.