Kreisverband Mittelhessen: Vorstandswahlen und Herbstball

Am Nachmittag des 14. Oktober wurde ein neuer Vorstand des Kreisverbands Mittelhessen unter der Leitung der Vorsitzenden des Landesverbandes Hessen, Ingwelde Juchum, in der Stadthalle Aßlar gewählt. Der Vorsitzende des Kreisverbandes Mittelhessen, Martin Ramser, begrüßte die Mitglieder, hielt einen Rückblick auf die Arbeit des Vorstandes der letzten vier Jahre und bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit.

Der neue Vorstand des Kreisverbands Mittelhessen, jeweils von rechts nach links, vordere Reihe: Landesverbandsvorsitzende Ingwelde Juchum, Brigitte Ramser, Erika Dörr, Karin Ignatie, Martin Ramser, Silke Stengel-Kuhm; hintere Reihe: Hans Josef Orend, Friedrich Bartha, Helmuth Alfred Dörr, Christian Alischer, Stefan Kuhm. Es fehlen auf dem Bild: Jonas Alischer, Walther Barth, Johann Homm, Regina Homm. Fotoarchiv: Martin Ramser

Nach Entlastung des alten Vorstandes wurde der neue Vorstand des Kreisverbandes Mittelhessen gewählt, der sich wie folgt zusammensetzt: Kreisverbandsvorsitzender Martin Ramser, Stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Karin Ignatie, Schatzmeister Hans Josef Orend, Schriftführer Stefan Kuhm, Beisitzer Friedrich Bartha, Erika Dörr, Johann Homm und Walter Barth, Kassenprüfer Helmuth Alfred Dörr und Christian Alischer, Kultur- und Frauenreferentinnen Brigitte Ramser und Regina Homm, Jugendreferent Jonas Alischer sowie Organisationsreferentin Silke Stengel-Kuhm.Im Namen des neuen Vorstandes bedankte sich der wiedergewählte Vorsitzende für das entgegengebrachte Vertrauen, betonte die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements im Kreisverband und wünschte allen neu gewählten Vorstandsmitgliedern alles Gute für die nächsten vier Jahre. In seinem Schlusswort bedankte sich Martin Ramser auch bei den auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Karin Melchior, Johann Melchior, Werner Ehrmann, Dennis Orend und Hannelore Müller.Am Abend des 14. Oktober richtete der Kreisverband Mittelhessen seinen traditionellen Herbstball aus – im Unterschied zu Vorjahren nicht in Anlehnung an Herbstfeste in Österreich und Bayern in Dirndl und Lederhose, allerdings dafür umso mehr in sächsischer Tracht. Das Tanzen und Feiern machten allen riesigen Spaß – die stimmungsgewaltige Band „Rocky 5“ stellte ihr musikalisches Können unter Beweis. Eine mitreißende Mischung aus Schlagern, Oldies und Melodien aus der Heimat ließ die zahlreich erschienenen Gäste das Tanzbein schwingen. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der Tanzgruppe der Kreisgruppe Pfungstadt, die den „Nagelschmid“ und „Schaulustig“ sowie die „Sternpolka“ aufführte.Martin Ramser, der gerade wiedergewählte Kreisverbandsvorsitzende, zeigte sich in seiner Ansprache an die Gäste überglücklich und voller Hoffnung, dass die zukünftigen Veranstaltungen dieser Art auf gleiche Resonanz unter den Mitgliedern des siebenbürgisch-sächsischen Verbandes stoßen würden. Es ist eine Herzensangelegenheit für den neu gewählten Vorstand des Kreisverbandes Mittelhessen, den kulturellen Austausch sowie das Pflegen des Brauchtums und vor allem die gemeinschaftlichen Aktivitäten im Kreisverband Mittelhessen weiter voranzutreiben.

Stefan Kuhm