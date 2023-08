Das 31. Sommerfest des Kreisverbands Nürnberg, das am 15. und 16. Juli auf Gut Wolfgangshof bei Anwanden (Gemeindeteil der Stadt Zirndorf) stattfand und unter dem Motto „Miteinander schafft Heimat“ stand, zog wieder viele Landsleute und ihre Freunde an. Am Samstag ließen sich rund 500 bis 600 Tanz- und Party-Freudige von dem schwülheißen Wetter nicht abschrecken und rockten freudig zu den Rhythmen der Böblinger „Combo“-Band. Ein Gewitterregen beglückte die Feiernden in den Abendstunden mit einer willkommenen Abkühlung.

Aktive Tanzgruppen und Ehrengäste beim 31. Sommerfest des KV Nürnberg. Foto: Gerlinde Zakel. Weitere Fotos sind auf der Homepage des Kreisverbandes zu sehen: www.siebenbuerger-sachsen-nuernberg.de

Am Sonntag blieben die Temperaturen erträglich, und so strömten Jung und Alt – erfreulicherweise auch viele Familien mit Kleinkindern – auf das weiträumige Festgelände. Die Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg unter der Leitung von Michael Bielz empfing rund tausend Gäste mit frohen Klängen. Die Mici und Steaks der Metzgerei Mooser verbreiteten schon einen unwiderstehlichen Wohlgeruch.Pünktlich 14.00 Uhr begrüßte Annette Folkendt, Vorsitzende des Kreisverbandes Nürnberg, die Gäste aus Nürnberg, Fürth, Schwabach, Roßtal, Erlangen, Herzogenaurach, Zirndorf, Oberasbach und aus ganz Deutschland. Sie dankte allen Verbandsmitgliedern für die Bereitschaft, auch dieses Fest zu unterstützen.Folkendt verlas das Grußwort des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, der schon fast 30 Jahre Mitglied unseres Verbands ist. Er betont darin, dass er beeindruckt sei vom Familiensinn, dem Zusammengehörigkeitsgefühl und dem Optimismus der Siebenbürger Sachsen. Besonders stolz sei er, dass ihr Verband in seiner Heimatstadt Nürnberg so stark sei und er ein Teil davon sein dürfe.Das Motto „Miteinander schafft Heimat“ erläuterte Folkendt anschließend so: Ein Miteinander funktioniere nur, wenn möglichst viele Mitglieder das Zugehörigkeitsgefühl erleben und pflegen würden. Dazu gehöre nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft.Anschließend begrüßte Folkendt die zahlreichen Ehrengäste. Zwei waren sogar aus Berlin angereist: Gabriela Heinrich (MdB, SPD) und Dr. Bernd Fabritius, BdV-Präsident und Ehrenvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Aus Bayern und der Metropolregion Nürnberg waren anwesend: Verena Osgyan (MdL, Bündnis 90/Die Grünen), Michael Maderer (CSU, Mitglied des Bezirkstags Mittelfranken), Matthias Dießl (CSU, Landrat Fürth), Thomas Zwingel (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Zirndorf, Dietmar Helm (CSU), Dritter Bürgermeister der Stadt Fürth, Dr. German Hacker (SPD, Erster Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach, Werner Henning (CSU), Nürnberger Stadtrat, Vorsitzender des BdV Nürnberg und Vorsitzender des Hauses der Heimat Nürnberg, Helmine Buchsbaum (CSU), Stadträtin in Nürnberg, Vorsitzende der Kinderkommission der Stadt Nürnberg, Vorstandsmitglied der Landsmannschaft der Banater Schwaben Nürnberg und Mitglied im Kreisverband der Siebenbürger Sachsen Nürnberg. Abschließend wünschte Folkendt den Anwesenden einen wunderbaren Tag mit vielen Begegnungen und dankte allen ehrenamtlichen Helfern, die zum guten Gelingen des Festes beitrügen. Dr. Bernd Fabritius überbrachte den Gruß des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni. Er führte an, dass dadurch, dass die Siebenbürger Sachsen und die Banater Schwaben ein ähnliches Schicksal in Rumänien erleben mussten und hier in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben, sie emotional zusammengewachsen seien und eine Verbundenheit spürten. Beide Volksgruppen würden hier anerkannt und geschätzt und besonders in Bayern auch gewürdigt. Er ermunterte alle Betroffenen, für die das Gesetz „Kinder ohne Kindheit“ (in die Sowjetunion oder den Bărăgan Deportierte und deren Kinder) durchgesetzt wurde, den Antrag für Entschädigungsleistung einzureichen.Die Jugendreferentin und Moderatorin Julia Zakel führte gekonnt durch das Kulturprogramm. Die Zuschauer und besonders auch die Ehrengäste waren beeindruckt von den Tanzgruppen mit ihren bunten Trachten, in denen alle Altersgruppen vertreten waren. Es traten auf: Kindertanzgruppe Herzogenaurach (Leitung Brigitte Krempels, vertreten durch Alexandra Hinz und Anna Hußenether), Tanzgruppe Augsburg (Leitung Lisa Spielhaupter und Frank Orend), Jugendtanzgruppe Nürnberg (Gruppenleitung Karline Folkendt, Tanzleitung Alessa Bonfert und Tobias Henning), Volkstanzgruppe Herzogenaurach (Leitung Renate Keller und Gerhard Berner). Die Gruppen tanzten zwei bis drei Tänze.Die Kinder hatten den Auftritten sehr aufmerksam und beeindruckt zugeschaut. Alexandra Hinz und Anna Hußenether boten ihnen die Gelegenheit, auf der Wiese selbst einen Volkstanz mit den Kindern der Kindertanzgruppe Herzogenaurach auszuprobieren. Für Kurzweil sorgten auch Kathi Gutt und Sigrid Roth-Nuzzo am Bastelstand für Kinder. Es gab nicht nur Grillspezialitäten im Angebot, sondern auch „nostalgische“ Kuchen wie Cremeschnitten der Bäckerei Ludwig und frische Baumstriezel, die die Roßtaler Melitta und Gerhard Faff mit Familie und Freunden am laufenden Band buken. An den vielen, von Sonnenzelten geschützten Biertischen löschten die Gäste ihren Durst mit Erfrischungsgetränken oder Bier und freuten sich über das Wiedersehen mit Bekannten und Freunden. Wenn die Blasmusik spielte, war die Tanzfläche gleich belebt.Ein Bücher- und Informationsstand des Kreisverbands, der von Mitgliedern des Vorstands betreut wurde, bot Probeexemplare der Siebenbürgischen Zeitung und Mitgliedsanträge für den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland an. Einige Flohmarktstücke und alte Bücher aus der Bibliothek konnten gegen eine Spende erworben werden. Angelika Meltzer bot die Liedersammlung „E Liedchen hälft ängden – Alte und neue Lieder aus Siebenbürgen“ an und auch das neu herausgegebene kleine Taschenbuch im A6-Format „Hegt wird gesangen – Heute wird gesungen“ mit 233 Texten deutscher und sächsischer Volkslieder. Für die reibungslose und zügige Versorgung der zahlreichen Gäste sorgte das gut organisierte Sommerfest-Team von etwa 50 Helfern. All ihnen sowie ihren Leitern Helmut Bartel und Thomas Miess sei an dieser Stelle für ihr Engagement gedankt. Die Mehrheit der Mitglieder der Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg zählen schon seit etlichen Jahrzenten zum Helferteam – ein Grund, warum sie sich am Sommerfest nicht tänzerisch präsentieren können. Teil der Mannschaft sind außerdem Ehemalige der Tanzgruppe Nürnberg, Mitglieder der Jugendtanzgruppe Herzogenaurach und der Nösner Tanzgruppe sowie deren Eltern, Freunde, Partner und Kinder. Es gehört schon zur Tradition, wenn kurz vor 20.00 Uhr alle Helfer/innen in ihren roten T-Shirts mit der Aufschrift Kreisverband Nürnberg aus den Verkaufsräumen paarweise zu den Klängen der Blasmusik auf die Bühne marschieren. Die letzten Tänze gehören nur ihnen – ihnen gebührt die Ehre, den Kehraus zu tanzen.Annette Folkendt dankte abschließend noch einmal allen ehrenamtlichen Helfern, die das gelungene Sommerfest ermöglicht haben. Zum Schluss ein paar Eindrücke einiger Teilnehmer/innen: „Mir ist aufgefallen, dass am Samstagabend sehr viel Jugend dabei war und alle Leute ein Lächeln im Gesicht hatten. Das hat mir unheimlich gefallen.“ „Es war sehr schön, es gab gutes Essen und gute Musik, und ich habe viele Bekannte getroffen.“ „Das übersichtliche Gelände am Wolfgangshof mit genügend Parkplätzen ist für das Sommerfest sehr gut gewählt worden. Man denkt, halb Siebenbürgen sei hier versammelt.“ „Es wäre sehr schade, wenn es diese Feste nicht mehr geben würde, ich hoffe, dass die Jugend diese Tradition fortsetzen wird.“ „Die Tänze der Augsburger waren besonders schön. Ich fand es unmöglich und respektlos, dass die Leute während der Ansprachen der Politiker, sogar bei Herrn Fabritius, so laut geredet haben, dass man ihn nicht verstehen konnte.“ „Ein wunderschönes Fest voller Herzlichkeit war das heute, alles hat gepasst, Essen, Getränke, Musik und Gemeinschaft. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.“

Angelika Meltzer