6. Januar 2024

75. Verbandsjubiläum wird eingeläutet: Neujahrsempfang und Foto-Ausstellung in der Volkshochschule Heilbronn

Die Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. lädt herzlich ein zu einem Neujahrsempfang für Donnerstag, den 18. Januar, um 18.00 Uhr in die Galerie der Volkshochschule Heilbronn, Kirchbrunnenstraße 12, in Heilbronn.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch die Ausstellung 50 Jahre Siebenbürgen-Fotografie „Wahrnehmen – Bewundern – Bewahren“ von Martin Eichler eröffnet. Da sich in diesem Jahr 75 Jahre seit der Gründung des Verbandes jähren, soll in Heilbronn auch das 75. Jubiläumsjahr eingeläutet werden. Bundesvorsitzender Rainer Lehni wird zu diesem Anlass ein Grußwort sprechen.



Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule Heilbronn statt und wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch die Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim gefördert. Die Ausstellung kann bis zum 22. Februar in der Galerie der Volkshochschule besichtigt werden. Jürgen Binder

