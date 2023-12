Bunter Nachmittag in Heilbronn: Von Büffelkühen auf Schmalspurschienen und wie Hans die Richtige bekam

Da Heilbronn immer noch nicht vernünftig an den ICE-Fernverkehr angeschlossen ist, machte sich die Kreisgruppe Heilbronn ihre Gedanken und rief laut Richtung Nürnberg: Kommt die Wusch auch nach Heilbronn? Und die Antwort kam unmissverständlich: Ja, die Wusch kommt auch nach Heilbronn. Mit ihr kamen 36 Laienschauspieler und ein zahlreiches Publikum, das das Bürgerhaus in Heilbronn-Böckingen am 12. November bis auf den letzten Platz füllte.

Die Heilbronner Kulturgruppen haben den Bunten Nachmittag mitgestaltet. Auf dem Bild: die Kindergruppe und der Liederkranz. Foto: dRaimund

Die Wusch fährt in Heilbronn ein. Bei ihrer ersten Fahrt nach Agnetheln soll angeblich eine Büffelkuh auf den Schienen das pünktliche Eintreffen verzögert haben. Foto: Jürgen Binder

Die Schauspielgruppe der HOG-Regionalgruppe Hermannstadt-Harbachtal erfreute das zahlreiche Publikum beim Bunten Nachmittag in Heilbronn. Foto: dRaimund

In seiner Begrüßung erinnerte Jürgen Binder, stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Heilbronn, daran, dass der Bunte Nachmittag ein Termin mit Tradition ist. Er bietet den eigenen Kulturgruppen die Möglichkeit, ihre Arbeit vor heimischem Publikum zu präsentieren. Aber diesmal sollte er bunter sein als sonst. Denn schließlich hatte sich die Schauspielgruppe der HOG-Regionalgruppe Hermannstadt-Harbachtal eingefunden, um das Theaterstück „Se kit, se kit … de Wusch uch Noet aus dem Harbachtool“ von und unter Regie von Doris Hutter aufzuführen.Das Karpatenorchester unter der Leitung von Helmut Haner eröffnete die Veranstaltung und sorgte auch danach für gute Stimmung im Saal. Der Liederkranz unter der Leitung von Melitta Wonner gab unter anderem Stücke von Grete Lienert und Heinz Gernhold zum Besten. Das Herbstlied „De Astern blähen insem em Guarten“ durften alle Anwesenden mitsingen und die Chorleiterin lud anschließend gleich das gesamte Publikum zur nächsten Chorprobe ein.Adolf Meschendörfer ist bekannt durch die „Siebenbürgische Elegie“ mit den Versen „Anders rauschen die Brunnen, anders rinnt hier die Zeit“. Dass Meschendörfer aber auch andere Gedichte, Romane und Novellen geschrieben hat, daran erinnerte Susanna Riemesch-Wachsmann anlässlich seines Todestages, der sich im Juli dieses Jahres zum 60. Mal jährte.Die Kreisgruppe Heilbronn hat mit der Kinder-, der Jugendtanz- und der Tanzgruppe gleich drei Gruppen, die sich dem Volkstanz verschrieben haben. Beim Bunten Nachmittag erfreute die Kindergruppe unter der Leitung von Stefanie Fuss, Valeria Brandl und Laura Stirner das Publikum mit „Michel Finnegan“ und „Kieler Sprotten“. Außerdem ist die Gruppe besonders stolz, dass sie mittlerweile sechs junge Tänzer in ihren Reihen hat. Jürgen Binder nutzte zudem die Gelegenheit, der Jugendtanzgruppe ganz herzlich zu gratulieren zum 3. Platz, den sie beim 29. Volkstanzwettbewerb der SJD in Heidenheim belegt hat.Da am Wochenende davor der Verbandstag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. stattgefunden hatte, berichtete Jürgen Binder über die erfolgreiche Wahl des Bundesvorsitzenden und seiner Stellvertreter. Außerdem griff er das in Bad Kissingen viel diskutierte Thema „Mitgliederwerbung“ auf und lud alle Anwesenden, die noch nicht Mitglied sind, ein, mit ihrem Beitritt die Arbeit des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zu unterstützen.Die Wusch ist eine Schmalspurbahn, die zwischen 1898 und 2001 durch das Harbachtal fuhr und 2015 durch die „Asociaţia prietenii Mocăniţei“ wieder zum Leben erweckt wurde. Mit Hermannstadt, Agnetheln und Schäßburg verband sie drei wichtige Zentren der Siebenbürger Sachsen und war die siebenbürgische Eisenbahn „par excellence“. Um ihre vielleicht „sächsische“ Langsamkeit kreisen viele Anekdoten. Doris Hutter hat diese und weitere wahre Begebenheiten und legendäre Geschichten aus den Dörfern des Harbachtals aufgegriffen und zusammen mit der Liebesgeschichte zwischen Hans und Carmen zu einem Theaterstück verarbeitet. Seine Premiere feierte es beim Heimattag 2022 in Dinkelsbühl, danach wurde es auch ein paar Mal in Siebenbürgen aufgeführt. Dem Heilbronner Publikum hat Doris Hutter bescheinigt, dass es an den richtigen Stellen gelacht hat, was aufgrund der Vielzahl der Dialekte auf und neben der Bühne nicht immer einfach war. Den Organisatoren wurde bescheinigt, dass diese wunderbare Brauchtumsveranstaltung ein voller Erfolg war, nicht zuletzt dank der genannten kulturellen Beiträge und der fleißigen Helfer Christa Andree, Roswitha Bertleff, Michael Eberle, Ingrid und Andreas Fuss, Astrid Roth und Ines Wenzel.

Jürgen Binder