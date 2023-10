1 • Scheibi schrieb am 24.10.2023, 15:21 Uhr (um 15:23 Uhr geändert):

Sehr schön, Gratulation zu den vier Jubiläen und den Festakt am 07.10.2023 in Landshut. Weiter so!

An diesem denkwürdigen Tag wurden einigen Persönlichkeiten wiederholt für ihre besonderen Verdienste gedankt.

Die reiche Geschichte, damit ist sicher Entstehungsgeschichte der Kreisgruppe, heute Kreisverband der Siebenbürger Sachsen Landshut in Deutschland gemeint, ist bemerkenswert, dies Dank vieler kreativer, ehrenamtlich tätiger Idealisten.

Im Artikel wird über bemerkenswerte Meilensteine im Rückblick von 40 bzw.25 Jahren berichtet.

Die Basis zur Gründung der Kreisgruppe wurde Ende der 70. Jahre von zwei Persönlichkeiten Richter Dr. Ortwin Schuster und Karl Christian Schuller vorbereitet. Beide waren landsmannschaftlich überregional ehrenamtlich tätig und haben die Geschicke unserer Gemeinschaft federführend durch steile Felsenklippen und schwierige Zeiten geführt, in Verhandlungen Mut gehabt und Verantwortung im Bundes- und Landesverband Bayern übernommen. Somit haben Sie am Fundament des heutigen Hauses „ Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.“ und nach 1990 als erste Brückenbauer mit Rumänien tüchtig Wege eröffnet und geebnet.

Ihre Leistungen über Jahrzehnte sind im Bericht über die gelungene Feier nicht erwähnt. Die sind„untern Tisch gefallen“. Schade. „Ohne Wurzeln, keine Fügel“!

Werner Kloos hatte in Beiden gute Wegbegleiter und Vorbilder auf dem Weg seiner Karriere im Kreisverband Landshut und als Landesvorsitzender des Landesverbandes Bayern. Er konnte somit auch seiner Nachfolgerin im Amt Kerstin Arz, heute in Doppelfunktion Vorsitzende im Kreisverband und seit 01. August 2023 Leiterin des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen in München wertvolle Erfahrungen mit auf den Weg geben.

Die Kontinuität auf die gesammelten Erfahrungen zu bauen, sie zu hinterfragen und aktuelle Möglichkeiten zum Erhalt des Kulturgutes und zum Wohle der Gemeinschaft zu erarbeiten stimmt zuversichtlich.

Dazu ist der Austausch zwischen den Generationen, mit unter auch die Würdigung der Vergangenheit und Blick in die Zukunft zwischen den Generationen der Gemeinschaft wichtiger denn je!

Wo Alt und Jung sich kennen lernen, lernen sie sich selber kennen.

Nor den Gäesand!