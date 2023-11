1. November 2023

Film „Auf Brukenthals Spuren“ in Düsseldorf gezeigt

Auf Brukenthals Spuren begab sich das zahlreich erschienene Publikum am 12. Oktober im Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf. Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen mit ihrem Kulturreferat hatte zu einer Filmvorführung eingeladen, in der Leben und Werk von Samuel von Brukenthal beleuchtet wurde. Gezeigt wurde der Dokumentarfilm „Auf Brukenthals Spuren“, der 2023 vom Regisseur Florin Besoiu im Auftrag des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt erstellt wurde.

Regisseur Florin Besoiu (links) und Bundesvorsitzender Rainer Lehni bei der Diskussion nach der Filmvorführung in Düsseldorf. Foto: Heike Mai-Lehni Landesvorsitzender Rainer Lehni freute sich, zahlreiche Interessenten aus den Kreisgruppen Düsseldorf, Leverkusen, Köln und Gummersbach, aber auch vom Deutsch-Rumänischen Kulturverein Athenäum und die Leitende Konsulin des rumänischen Generalskonsulats in Bonn, Mihaela Feher, begrüßen zu können. Ganz besonders freute sich Lehni, den aus dem siebenbürgischen Mühlbach angereisten Regisseur zum wiederholten Male in Düsseldorf willkommen zu heißen.



Im Film wird der Werdegang und das Wirken des Barons Samuel von Brukenthal ausführlich dargestellt. Brukenthal war der einzige Siebenbürger Sachse, der das höchste Staatsamt in Siebenbürgen – das Amt des Gubernators, wie es damals hieß – bekleidete. Seine Studienjahre im deutschsprachigen Raum, sein Wirken am Wiener Hof, wo er die Gunst der Kaiserin Maria Theresia gewinnen konnte, und sein Wirken in Siebenbürgen, u.a. mit seiner Steuerreform, wurden mit anschaulichen Bildern untermalt. Sehr gut erklärte im Film der Historiker Thomas Ṣindilariu die einzelnen Stationen Brukenthals. Nach dem Film bestand die Möglichkeit, mit dem Regisseur ins Gespräch zu kommen. Die Zuschauer waren sich einig, dass dem Dokumentarfilm eine breite Verbreitung gewünscht wird.



