Die Gegenwart der Bilder: Filmvorführung am 6. Juni in Heilbronn

Die siebenbürgische Filmreihe „Siebenbürgen heute – eine europäische Landschaft“ geht im vierten Jahr weiter mit der insgesamt neunten Filmvorführung sowie den Filmen „Sieglinde Bottesch“ von Christel Ungar-Ţopescu und „KATH. Bildnis einer Künstlerin“ von Günter Czernetzky.

Die Vorführung findet am Donnerstag, demum 19.30 Uhr im Kinostar Arthaus Heilbronn / im Marrahaus (Kirchbrunnenstraße 3) statt. Beim anschließenden Gespräch sind Sieglinde Bottesch und Günter Czernetzky anwesend.Sieglinde Bottesch (*1938) und Katharina Zipser (*1931) sind im siebenbürgischen Hermannstadt geboren. Dort aufgewachsen und im kommunistischen Rumänien zu bildenden Künstlerinnen ausgebildet, leben beide inzwischen schon lange in Deutschland. Das gestaltende Arbeiten in verschiedenen Welten und unter schwierigen Bedingungen ist ihnen vertraut. Abschied und Neuanfang sind Herausforderungen, auf die sie mit ihrem Werk Antwort geben. Und auf je eigene Weise artikulieren sie Erfahrungen, die bis in die Gegenwart reichen.Die Filmreihe ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim Dr. Heinke Fabritius, der Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen, dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Kinostar Arthaus Heilbronn. Die Aufführungen werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Jürgen Binder