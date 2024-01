Kreisgruppe Regensburg: Siebenbürger Sachsen bereichern hiesige Traditionen

Im voll besetzten Gemeindesaal der Lutherkirche in Neutraubling feierte die Kreisgruppe Regensburg am Sonntag, den 10. Dezember, ihre Weihnachtsfeier. Am Vortag hatten Helferinnen und Helfer den Saal festlich dekoriert. Auf den Tischen lagen für alle Teilnehmer Weihnachtspäckchen mit selber gebackenem „Kirchenkeks“, dazu eine Kerze und eine selber gestaltete Weihnachtskarte.

Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Regensburg im voll besetzten Gemeindesaal der Lutherkirche in Neutraubling. Foto: Susanne Mai

Die Feier begann um 14.00 Uhr mit Kaffee, Tee, Plätzchen und Kuchen. Der Vorsitzende Johann Umberath begrüßte die Gäste und hielt in seiner Ansprache eine kurze Rückschau auf das abgelaufene Jahr, beglückwünschte alle Jubilare und gedachte mit einer Schweigeminute der Verstorbenen. In unserer flächenmäßig sehr großen Kreisgruppe gab es einen bunten Strauß an Veranstaltungen in Neumarkt, Amberg, Straubing und im Zentrum Regensburg. Neben dem jährlichen Rahmenprogramm bemü-hen sich die Verantwortlichen auch um zusätzliche Veranstaltungen und Angebote wie siebenbürgischer Kirchentag in Neumarkt, Theateraufführung in Regensburg, Kulturreise nach Gundelsheim, Mundartautorentreffen in Straubing, Silvesterfeier. Ebenso dankte der Vorsitzende allen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem Einsatz erst die Durchführung der Veranstaltungen möglich machen und damit unsere Kreisgruppe lebendig halten.Die Andacht wurde von der Gemeindepfarrerin Ingrid Koschnitzke gehalten, die mit großer Offenheit und herzlicher Unterstützung unseren Vorschlag, das Thema „Licht“ in den Mittelpunkt zu stellen, aufgenommen hatte.Unter der Leitung von Susanne Mai wurde zum ersten Mal in unserer Kreisgruppe der alte siebenbürgische Brauch des Leuchtersingens eingeführt. Als Vorlage dienten ihr die ei-genen Erlebnisse in ihrer Heimatgemeinde Großscheuern wie auch die Aufzeichnungen ihres ehemaligen Gemeindepfarrers Hermann Kraus. Wir haben diesen Brauch an die Möglichkeiten in unserer Kreisgruppe angepasst: Unsere Leuchter waren wesentlich kleiner und leichter, aber nicht weniger schön geschmückt als früher. Erika Konnerth hat hier ihr Können und ihre Phantasie beim Schmücken unter Beweis gestellt, obwohl sie diesen Brauch aus ihrer Heimatgemeinde Almen nicht kennt. Von Pfarrer Kraus wissen wir auch, dass in einer kir-chenamtlich durchgeführten Umfrage festgestellt wurde, dass im Jahr 1987 nur noch in 37 Gemeinden in Siebenbürgen dieser Brauch durchgeführt wurde. Wir stellten fest, dass den Mitgliedern unserer Kreisgruppe, die aus Reußmarkt, Kerz, Talmesch, Schaas, Neppendorf kamen, dieser Brauch von früher, aber mit jeweils anderen Liedern bekannt war.Elf Sängerinnen und Sänger waren bereit, das in Großscheuern gesungene sehr lange Lied „Lobt Gott, ihr Christen, freuet euch“ unter Begleitung der Organistin der Lutherkirche, Frau Beie, zu lernen und während der Andacht, auf vier Gruppen verteilt, zu singen. Die Andacht wurde eingeleitet und beschlossen vom Glockenläuten aus Großprobstdorf.Pfarrerin Koschnitzke war begeistert von unserer Darbietung und möchte unsere Tradition übernehmen. So soll es sein, dass wir unsere eigenen Traditionen den hier bestehenden hinzufügen und diese erweitern und bereichern können. Hier gibt es sicher noch einige Schätze, die es wert sind, ans Licht geholt zu werden! Das gemütliche Beisammensein wurde mit Punsch, Glühwein, Gesprächen und Liedern bis in den späten Nachmittag fortgesetzt. Beim Auseinandergehen waren sich alle einig: Die Adventsfeier war ein gelungener Jahresabschluss, der unsere Gemeinschaft stärkt und fördert. In Verbundenheit wünschte man sich frohe Festtage und ein gesundes und gutes neues Jahr.

Susanne Mai