Großpolder Adventsgottesdienst in Königsbrunn

Am 9. Dezember 2023 lud der Vorstand der Heimatortsgemeinschaft Großpold e.V. zu einem besinnlichen Adventsgottesdienst in Königsbrunn ein. Dieser ist angelehnt an das traditionelle Leuchtersingen, das schon seit vielen Jahren im Landkreis Augsburg stattfand.

Großpolder Jugend begleitet die Weihnachtsfeier musikalisch, von links: Carina Kirr, Hannah Kramer, Ralf Piringer. Foto: Elisabeth Schmid

Um 16.00 Uhr begann der Gottesdienst mit dem Musikstück „A Weihnacht wies früher war“ von Ralf Piringer und Maxi Nuss. Anschließend begrüßte Pfarrer Samuel Piringer alle Gäste. Es folgte der Eingangswechselgesang und mehrere traditionelle Gemeindelieder, während auf dem Altar bereits die Lichter der vertrauten Großpolder „Leuchter“ hell leuchteten.Das Weihnachtsevangelium wurde von Hannah Kramer, Helene Kramer und Carina Kirr vorgetragen. Der Gottesdienst wurde musikalisch untermalt mit „Es wird scho’ glei dumpa“ von Hannah Kramer an der Geige, Carina Kirr an der Gitarre und Ralf Piringer an der steirischen Harmonika. Katharina und Martin Scheiber trugen das von Katharina Scheiber selbst geschriebene landlerische Lied „Staad, staad, heint is Advent“ vor.Es folgte die Predigt von Pfarrer Samuel Piringer. Nach dem Gemeindelied „Ihr Kinderlein kommet“ wurden die Kinder auf die Bühne gerufen, die etwas vorbereitet hatten. So wurden einige Gedichte vorgetragen und zwei Stücke auf dem Klavier gespielt. Einige Großpolder Frauen hatten das Lied „Ein Kind geborn zu Bethlehem“ vorbereitet, das zur Einstimmung auf die Festtage nicht fehlen darf. Nach dem Schlussgebet und dem Segen wurden alle Kinder auf die Bühne gebeten und durften sich ein kleines Päckchen, gefüllt mit Schokolade, Nüssen, Mandarinen und dem traditionellen Honigkeks (Lebkuchen), abholen. Währenddessen wurde ein Gemeindelied gesungen und die Kollekte eingesammelt. Das gesammelte Geld ist für ein gemeinsames Essen für die in Großpold lebenden Menschen, die Renovierung der Friedhofsmauer und die Finanzierung neuer Fenster für die „Kass“ bestimmt, in deren Räumlichkeiten der Gottesdienst in Großpold im Winter stattfindet. Nochmals ein großes Dankeschön an alle Spender.Abschließend wurde noch von der Vorstandvorsitzenden der HOG Großpold e.V., Elisabeth Schmid, der Dank an alle Helfer und Beteiligten ausgesprochen sowie noch einige Ansagen für das Jahr 2024 gemacht. Die nächste Veranstaltung ist das Großpolder Treffen in Ingolstadt am 27. April.Auch für den Sommer 2024 steht bereits ein wichtiger Termin fest. Am 7. August findet ein Ball in Großpold statt und bereits den ganzen Tag über kann man an verschiedenen, interessanten Programmpunkten teilnehmen. Details werden noch bekanntgegeben. Außerdem sind alle Großpolderinnen und Großpolder herzlich dazu eingeladen, sich beim Trachtenumzug im Rahmen des Großen Sachsentreffens am 3. August in Hermannstadt zu beteiligen.Als Schlusslied wurde das „Christoglierl“, das in landlerischer Mundart geschrieben worden ist, von der ganzen Gemeinde in Begleitung von Katharina und Martin Scheiber gesungen. Dieses Lied gehört schon seit vielen Jahren zum Leuchtersingen.Nach dem sehr besinnlichen Gottesdienst wurde zum geselligen Teil des Abends eingeladen. Auf den weihnachtlich geschmückten Tischen wurden Platten mit mitgebrachten Brötchen und einer bunten Auswahl an Plätzchen und Gebäck verteilt. Wie jedes Jahr hat die Jugend Glühwein, Punsch und Kaffee verteilt. Der Abend wurde musikalisch begleitet von Ralf Piringer (Harmonika) und Maxi Nuss (Posaune & Harmonika), die einige altbekannte Lieder zum Mitsingen gespielt haben. Für das Kinderprogramm hat Monika Bottesch gesorgt, die in einem kleinen Nebenraum zwei adventliche Kinderbücher vorgelesen hat. Im Eingangsbereich konnte man sich während des gesamten Abends Informationen zum im April gegründeten Verein Heimatortsgemeinschaft Großpold e.V. einholen und auch gleich Mitglied werden. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen, die unseren Verein bereits mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen, und für die zahlreichen Neuanmeldungen.Es war ein gelungener Nachmittag und Abend, für den wir uns bei den vielen Helfern und den gut 170 Besuchern herzlich bedanken. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an Herrn Pfarrer i.R. Samuel Piringer für die bewegende Predigt und an unsere Musikerinnen und Musiker für die schöne Mitgestaltung des Gottesdienstes und der anschließenden Feier. Der Großpolder Adventsgottesdienst wurde vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums gefördert.

Monika Bottesch

Elisabeth Schmid