21. Januar 2024

Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau: Adventsfeier

Ein Novum und wieder Mal der Beweis dafür, dass das Miteinander die Menschen einander näherbringt und glücklich macht. Nach der Begrüßung unserer Kreisgruppenvorsitzenden Agathe Krafft-Duma und den offiziellen Ansprachen der geladenen Gäste stimmte uns ein bayerisches Trio mit Adventsliedern auf die Bedeutung dieser Feier ein. So war der festliche Rahmen unserer Adventsfeier am 9. Dezember im Adolf-Hölzel-Haus in Dachau schon gleich klar.

Gespannte Kinderaugen richten sich auf den Nikolaus in Dachau. Foto: Heidi Mößner Die Kinder waren allerdings das Wichtigste an diesem Tag und bald darauf konnten sie es unter Beweis stellen. Die Kinder der Kreisgruppe München unter der Leitung der Vorsitzenden Heidi Mößner hatten ein kurzes Weihnachtsspiel vorbereitet: „E sachsesch Chrästlied“ von Ernst Helmut Chrestel (1961). Die vielen kleinen Engelchen, Hirten, die Tiere neben der Krippe mit dem Jesuskind begeisterten auch die Kinder unserer Kreisgruppe, so dass alle bei diesem Krippenspiel aktiv dabei sein wollten und fleißig mitmachten, als hätten sie es schon etliche Male geprobt. Die strahlenden Kinderaugen waren Zeuge, dass ihnen das Mitspielen Spaß machte. Das war auch richtig so, denn es war doch ihr Auftritt. Natürlich stieg die Spannung noch mehr, als der ganze Saal das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ anstimmte und der Nikolaus mit den Geschenken im Bollerwagen die Kinderherzen noch höher schlagen ließ. Natürlich hatten fast alle den Mut, ihre gelernten Gedichte oder Lieder vorzutragen, um dann glücklich vom Nikolaus ihr Päckchen mit lauter leckeren Sachen entgegenzunehmen.



Zum Abschluss der Festlichkeit sang der ganze Saal in Begleitung des Gesangstrios das bayerische Adventslied „Es wird scho glei dumpa“. Dass es ein gelungener Nachmittag war, zeigte nun auch die gute Stimmung im Saal. Noch lange hielten die Teilnehmer einen gemütlichen Plausch miteinander, und jeder konnte im Sinne der Adventsbotschaft ein paar ruhige, besinnliche Momente trotz der Hektik des Alltags in gemütlicher Gemeinschaft genießen. Die Kinder waren allerdings das Wichtigste an diesem Tag und bald darauf konnten sie es unter Beweis stellen. Die Kinder der Kreisgruppe München unter der Leitung der Vorsitzenden Heidi Mößner hatten ein kurzes Weihnachtsspiel vorbereitet: „E sachsesch Chrästlied“ von Ernst Helmut Chrestel (1961). Die vielen kleinen Engelchen, Hirten, die Tiere neben der Krippe mit dem Jesuskind begeisterten auch die Kinder unserer Kreisgruppe, so dass alle bei diesem Krippenspiel aktiv dabei sein wollten und fleißig mitmachten, als hätten sie es schon etliche Male geprobt. Die strahlenden Kinderaugen waren Zeuge, dass ihnen das Mitspielen Spaß machte. Das war auch richtig so, denn es war doch ihr Auftritt. Natürlich stieg die Spannung noch mehr, als der ganze Saal das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ anstimmte und der Nikolaus mit den Geschenken im Bollerwagen die Kinderherzen noch höher schlagen ließ. Natürlich hatten fast alle den Mut, ihre gelernten Gedichte oder Lieder vorzutragen, um dann glücklich vom Nikolaus ihr Päckchen mit lauter leckeren Sachen entgegenzunehmen.Zum Abschluss der Festlichkeit sang der ganze Saal in Begleitung des Gesangstrios das bayerische Adventslied „Es wird scho glei dumpa“. Dass es ein gelungener Nachmittag war, zeigte nun auch die gute Stimmung im Saal. Noch lange hielten die Teilnehmer einen gemütlichen Plausch miteinander, und jeder konnte im Sinne der Adventsbotschaft ein paar ruhige, besinnliche Momente trotz der Hektik des Alltags in gemütlicher Gemeinschaft genießen. Ilse Stirner

Schlagwörter: Dachau, Karlsfeld, Adventsfeier, Kinder

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.