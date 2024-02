Karin Gündisch liest aus „Die geheimen Seiten des Lebens“

Die Kreisgruppe Düsseldorf lädt zu einer Autorenlesung mit Karin Gündisch für Samstag, den 24. Februar, 14.00 Uhr, ins Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, in Düsseldorf ein.

Karin Gündisch

Gündischs Roman „Die geheimen Seiten des Lebens“ spielt in den Jahren 1982/83 während der letzten Phase der Ceauşescu-Diktatur in Rumänien und widmet sich dem Thema, wie Menschen in einer Diktatur leben und was diese mit den Menschen macht. Vor diesem Hintergrund veranschaulicht der Roman, wie Marie und Richard von der „Securitate“ (Geheimdienst) in Versuchung geführt werden. Marie ist Deutschlehrerin an einer Bukarester Schule, Richard Ingenieur beim Nationalen Wasserwirtschaftsamt. Sie führen, wie es scheint, ein ganz normales Leben, das aber von ständigem Mangel (von der fehlenden Genehmigung für eine Auslandsreise bis zu Lebensmitteln, Glühbirnen, Bremsbacken für ihren alten VW etc.) geprägt ist. Marie und Richard erfahren von den Nachbarn, dass ein Major Informationen über ihre Familie einholt. Für sie bleibt dieser Mitarbeiter des Geheimdienstes ein Phantom, denn sie bekommen ihn nicht zu Gesicht. Fortan leben sie mit dem ständigen Gefühl der Bedrohung, obwohl es keinen Anlass dafür zu geben scheint. Dann bemerkt Richard, dass ein Mann ihn beschattet, und Marie gerät unter politischen Druck, als sie sich an ihrer Schule bei einer Abstimmung enthält. Beide werden misstrauisch und stellen Freundschaften mehr und mehr in Frage, vermuten Bespitzelungen von Kollegen, und Marie gerät selbst in den Verdacht, für den rumänischen Geheimdienst zu arbeiten.Karin Gündisch wurde 1948 in Heltau geboren. Sie besuchte die deutsche Schule und studierte Germanistik und Rumänistik. 1984 wanderte sie mit ihrer Familie in die Bundesrepublik aus. Beruflich war sie Deutschlehrerin, Journalistin und ist bis heute als Schriftstellerin (Lehrbücher, Belletristik) tätig. Ihre Kinder- und Jugendbücher wurden mit etlichen Preisen ausgezeichnet und zum Teil in sieben Sprachen übersetzt. Für ihr schriftstellerisches Werk hat Karin Gündisch viele Preise erhalten: vom Rumänischen Kinderbuchpreis über den Peter-Härtling-Kinderliteraturpreis bis zum Mildred L. Batchelder Award (Preis des amerikanischen Bibliothekenverbands).

Horst K. Dengel