„Ost-West-Kuriositäten“ mit Hellmut Seiler in Stuttgart

Hellmut Seiler eröffnet die diesjährige Stuttgarter Vortragsreihe der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbands der Siebenbürger Sachsen mit einer Lesung am Mittwoch, dem 28. Februar, um 19.00 Uhr im Haus der Heimat, Schlossstraße 92.

Hellmut Seiler. Foto: Éva Seiler-Iszlai

Geboren 1953 im siebenbürgischen Reps (rumänisch Rupea), arbeitete Hellmut Seiler zunächst als Lehrer. Erste schriftstellerische Arbeiten entstanden in den frühen 1970er-Jahren (Gedichte, Aphorismen, Satiren, Kurzprosa, Literaturkritiken u.a.). 1984 erhielt er den Adam-Müller-Guttenbrunn-Preis. Sein Engagement für eine freiere Kultur- und Literaturpolitik in Rumänien hatte Folgen: von 1985 bis zu seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland (1988) hatte Seiler Berufs- und Publikationsverbot.Für seine literarischen Werke wurde er mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Preis der Künstlergilde Esslingen (1998 und 1999), dem Würth-Preis der Tübinger Poetik-Dozentur (2000) und dem „Irseer Pegasus“ (2003); Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis 2024. Von 2014-2021 war Seiler, der auch als Übersetzer und Literaturvermittler arbeitet, Generalsekretär des Exil-P.E.N.-Clubs deutschsprachiger Länder. 2021 erschienen die Bücher „Gnomen: Gedankensplitter und lyrische Launen“ und „Schwebezustand Melencolia“ sowie die von ihm herausgegebene Anthologie „Schwebebrücken aus Papier“ mit Übersetzungen rumänischer Lyrik der Gegenwart. Er ist Initiator des Rolf-Bossert-Gedächtnispreises. Hellmut Seiler lebt heute in Backnang. Durch sein Leben in zwei unterschiedlichen politischen Systemen ist er doppelt sensibilisiert für Merkwürdigkeiten in Alltag und Gesellschaft. Er verarbeitet sie in Satiren, Aphorismen und Gedichten. An diesem Abend wird er von Thomas Seiler am Klavier begleitet. Wir bitten um Anmeldung unter Telefon (0711) 6150064 oder E-Mail: siebenbuerger-sachsen-bw[ät]t-online.de.

Helmut Wolff, Kulturreferent