31. Juli 2023

Weingartskirchner in Dinkelsbühl

Ein schöner Heimattag wurde uns auch in diesem Jahr an Pfingsten geschenkt. Unter dem Motto „Miteinander schafft Heimat“ pflegten zahlreiche Siebenbürger Sachsen ihre Gemeinschaft in Dinkelsbühl. Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten wir uns auf die treuen Trachtenträger unserer Dorfgemeinschaft Weingartskirchen verlassen.

Weingartskirchner Trachtengruppe am Pfingstsonntag 2023 beim Heimattag in Dinkelsbühl Bei wunderschönem Wetter freuten sich nicht nur die Trachtenträger, sondern auch hunderte Besucher am Wegesrand, die uns mit kräftigem Applaus und großem Staunen belohnten. Ein besonderes Ereignis, welches bei allen Beteiligten in guter Erinnerung bleiben wird. Ein herzliches Dankeschön an alle Weingartskirchner für euren Einsatz Jahr für Jahr. Mit großer Vorfreude blicken wir bereits jetzt auf das nächste Jahr in Dinkelsbühl. Familie Leister

Schlagwörter: Weingartskirchen, Trachtenumzug

