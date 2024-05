18. Mai 2024

Hanklich-Backseminar in Drabenderhöhe

Hanklich kennen die meisten von uns. Gegessen haben wir sie auch schon in verschiedenen Variationen. Aber backen? In einer kleinen Umfrage konnten wir feststellen, dass einige bisher keine Hanklich selber gebacken hatten. Die Kreisgruppe Drabenderhöhe veranstaltete am 7. April das 1. Backseminar (weitere werden folgen).

Vor dem Turm der Erinnerung in Drabenderhöhe wird die Hanklich präsentiert. Foto: Anita Gutt Bereits um 8.00 Uhr traf sich eine Gruppe von acht Frauen und einem Mann im Haus Siebenbürgen. Elisabeth Schuster, die Dozentin, hatte viele Tipps für uns. Die Zutaten wurden vorbereitet und der Hefeteig wurde hergestellt. In der Wartezeit wurde gemeinsam gefrühstückt. Dabei tauschte die Gruppe ihr Wissen über das Hanklichbacken aus. In einem Dorf wurde die Hanklich mit sauren Gurken oder Sauerkraut gegessen. Viele Dörfer in Siebenbürgen hatten ihre eigenen Rezepte für die Grießhanklich und die Butterhanklich. Um 15.00 Uhr lud die Kreisgruppe ihre Senioren und die gemeinsame Theatergruppe der Kreisgruppen Wiehl-Bielstein, Wuppertal und Drabenderhöhe zum Probieren ein. Das Ergebnis der „Siebenbürgischen Backkünstler", wie die Gruppe sich auf WhatsApp nannte, waren 18 Hanklich (verschiedene Grießhanklich und die Apfelhanklich) sowie acht Eiweißbrote. Die Kreisgruppe bedankt sich bei unserer „Lissi". Ebenso geht ein Dankeschön an das Haus Siebenbürgen in Drabenderhöhe, das uns die Backküche und weitere Räume zur Verfügung gestellt hat. Anita Gutt

Schlagwörter: Backen, Hanklich, Seminar

