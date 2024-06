11. Juni 2024

Knallseminar für die Urzeln in Nürnberg

Laut, aber auch elegant! Das war das Motto am 4. Mai im Haus der Heimat Nürnberg. Es kamen Urzeln, Urzeldamen, Kinder und Jugendliche, insgesamt 21 Teilnehmende. Was ausblieb, war zum Glück der angekündigte Regen. Der nämlich ist knallmindernd, wenn der Schmiss (am Ende der Peitsche) nass wird.

Konzentriertes Üben im Hof des Hauses der Heimat. Foto: Hans Friederich Heinz Oczko-Theiss, der das authentische Knallen der Urzeln noch in seiner Jugendzeit in Agnetheln gelernt hat, erklärte, wie man vor sich und über dem Kopf (auch anderer) knallt, ohne dass der Arm zu schnell ermüdet. Hat man die Technik heraus, knallt die Peitsche (de Gaußel) wie von selbst! Das war die erste überraschende Erfahrung der Anfänger/innen und die nächste kam, als auch erfahrene Knaller (gëid Plaatscher) ihren Stil verbessern konnten. Auch Urzel/damen lernen nie aus!



Beim anschließenden Imbiss, der vom Haus der Heimat e.V. gefördert wird, wurden auch weitere Themen besprochen. U.a. will die Familie von Johann Wolff das gesamte Kraut fürs Urzelkraut, das am Vortag für das Festmahl nach dem Nürnberger Umzug im HdH zubereitet wird, fortan bei sich daheim einlegen. Bisher gab es all die Jahre Sauerkrautspenden Einiger, denen ich hiermit nochmals danke. Der Fastnachtsbrauch wird schon immer von der Gemeinschaft getragen: Manche backen, andere helfen beim Krautkochen, die meisten beteiligen sich beim Küchendienst oder Aufräumen, Einkaufen oder Spenden. Rafael Friederich, der Jüngste im Seminar, hatte sichtlich Spaß und Ehrgeiz beim Knallen. Das macht Mut, dass die Urzeln noch lange laut und gerne die bösen Geister, wo immer die sind, vertreiben! Hirräi! Heinz Oczko-Theiss, der das authentische Knallen der Urzeln noch in seiner Jugendzeit in Agnetheln gelernt hat, erklärte, wie man vor sich und über dem Kopf (auch anderer) knallt, ohne dass der Arm zu schnell ermüdet. Hat man die Technik heraus, knallt die Peitsche (de Gaußel) wie von selbst! Das war die erste überraschende Erfahrung der Anfänger/innen und die nächste kam, als auch erfahrene Knaller (gëid Plaatscher) ihren Stil verbessern konnten. Auch Urzel/damen lernen nie aus!Beim anschließenden Imbiss, der vom Haus der Heimat e.V. gefördert wird, wurden auch weitere Themen besprochen. U.a. will die Familie von Johann Wolff das gesamte Kraut fürs Urzelkraut, das am Vortag für das Festmahl nach dem Nürnberger Umzug im HdH zubereitet wird, fortan bei sich daheim einlegen. Bisher gab es all die Jahre Sauerkrautspenden Einiger, denen ich hiermit nochmals danke. Der Fastnachtsbrauch wird schon immer von der Gemeinschaft getragen: Manche backen, andere helfen beim Krautkochen, die meisten beteiligen sich beim Küchendienst oder Aufräumen, Einkaufen oder Spenden. Rafael Friederich, der Jüngste im Seminar, hatte sichtlich Spaß und Ehrgeiz beim Knallen. Das macht Mut, dass die Urzeln noch lange laut und gerne die bösen Geister, wo immer die sind, vertreiben! Hirräi! Doris Hutter

Schlagwörter: Nürnberg, Urzeln, Seminar, Brauchtum, Haus der Heimat

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.