



9. Juli 2026

Kreisverband Nürnberg: Autorin Maria Gooß weckt in Fürth Erinnerungen an Meschendorf

Am 11. Juni fand auf Einladung der Nachbarmutter Rosel Potoradi im Gemeindehaus der Sankt Paulskirche in Fürth eine stimmungsvolle Lesung mit siebenbürgischem Bezug statt. Die aus Meschendorf bei Reps stammende Schriftstellerin Maria Filp, bekannt unter ihrem Mädchen- und Autorennamen Maria Gooß, las aus ihren Gedichten und Kurzgeschichten mit autobiografischer Note vor und entführte die Zuhörer in ihre Kindheit – in das siebenbürgische Meschendorf, wo sie bei ihrer Großmutter aufwuchs und die Grundschule besuchte.

Rosel Potoradi bedankt sich bei Maria Filp für die kurzweilige Lesung. Foto: Angelika Meltzer Bei der Begrüßung der Autorin erzählte Frau Potoradi vom Bild des Kirchturms der evangelischen Kirche, das sich dem ehemaligen Pfarrer aus Meschendorf, Harald von Hochmeister, eröffnete, als er das erste Mal in dieses siebenbürgisch-sächsische Dorf kam. Der Autor und ehemalige Seelsorger beschreibt in seinem Buch „Atlantis im Karpatenbogen“ den Ort Meschendorf als ein Märchen. Auch heute noch heißt dieser Kirchturm, der alle turbulenten Zeiten überdauert hat, die Besucher von Meschendorf willkommen.



Ein Bild aus ihrer Kindheit hat sich Maria Filp besonders eingeprägt: das abendliche Beisammensitzen mit ihrer Großmutter auf der Bank vor dem Tor.



Zitat: „Nach dem Bus warteten wir auf das Vieh, das abends mit dem Kuhhirten des Dorfes von der Weide kam. Unsere Kuh sah aus wie alle anderen Kühe auch. Ich hätte sie in der Herde nie bestimmen können. Erst wenn die Herde gegenüber vom Haus meiner Großmutter vorbeischritt, trat unsere Kuh aus der Herde heraus und kam auf uns zu. Sie blieb vor dem geöffneten Hoftor stehen und wartete. Wir standen auf und begleiteten sie bis in den Stall. Das war für mich damals keineswegs langweilig. Ich habe diese Zeit des täglichen Wartens auf der Bank gemeinsam mit meiner Großmutter in angenehmer Erinnerung behalten.“



Bei der Lesung sorgte eine festlich gedeckte Kaffeetafel mit leckerem Nussstriezel und das gemeinsame Singen unter der Leitung von Rosel Potoradi für angenehme Abwechslung.



Angelika Meltzer begleitete die fröhlichen und melancholischen Lieder in siebenbürgisch-sächsischer Mundart auf der Gitarre. So wechselten sich Literatur und Musik auf harmonische Weise ab und machten den Nachmittag zu einem rundum gelungenen und unvergesslichen Beisammensein.



Als Dank für die Lesung überreichte Rosel Potoradi der Autorin das Buch „Siebenbürgen in Aquarellen – Aus dem Werk von Friedrich Eberle“, über das sie sich sehr freute. Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die zum Gelingen dieses tollen Nachmittags beigetragen haben, an Frau Potoradi, die mit viel Herzblut den Nachmittag geplant hat, an Angelika Meltzer, an die vielen Helfer im Hintergrund und an Maria Filp, die uns eine längst vergangene Zeit lebendig gemacht hat: eine Kindheit in Siebenbürgen.



Wer über die Autorin Maria Gooß und ihre Werke mehr erfahren möchte, findet immer aktuelle Angaben im Internet unter Bei der Begrüßung der Autorin erzählte Frau Potoradi vom Bild des Kirchturms der evangelischen Kirche, das sich dem ehemaligen Pfarrer aus Meschendorf, Harald von Hochmeister, eröffnete, als er das erste Mal in dieses siebenbürgisch-sächsische Dorf kam. Der Autor und ehemalige Seelsorger beschreibt in seinem Buch „Atlantis im Karpatenbogen“ den Ort Meschendorf als ein Märchen. Auch heute noch heißt dieser Kirchturm, der alle turbulenten Zeiten überdauert hat, die Besucher von Meschendorf willkommen.Ein Bild aus ihrer Kindheit hat sich Maria Filp besonders eingeprägt: das abendliche Beisammensitzen mit ihrer Großmutter auf der Bank vor dem Tor.Zitat: „Nach dem Bus warteten wir auf das Vieh, das abends mit dem Kuhhirten des Dorfes von der Weide kam. Unsere Kuh sah aus wie alle anderen Kühe auch. Ich hätte sie in der Herde nie bestimmen können. Erst wenn die Herde gegenüber vom Haus meiner Großmutter vorbeischritt, trat unsere Kuh aus der Herde heraus und kam auf uns zu. Sie blieb vor dem geöffneten Hoftor stehen und wartete. Wir standen auf und begleiteten sie bis in den Stall. Das war für mich damals keineswegs langweilig. Ich habe diese Zeit des täglichen Wartens auf der Bank gemeinsam mit meiner Großmutter in angenehmer Erinnerung behalten.“Bei der Lesung sorgte eine festlich gedeckte Kaffeetafel mit leckerem Nussstriezel und das gemeinsame Singen unter der Leitung von Rosel Potoradi für angenehme Abwechslung.Angelika Meltzer begleitete die fröhlichen und melancholischen Lieder in siebenbürgisch-sächsischer Mundart auf der Gitarre. So wechselten sich Literatur und Musik auf harmonische Weise ab und machten den Nachmittag zu einem rundum gelungenen und unvergesslichen Beisammensein.Als Dank für die Lesung überreichte Rosel Potoradi der Autorin das Buch „Siebenbürgen in Aquarellen – Aus dem Werk von Friedrich Eberle“, über das sie sich sehr freute. Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die zum Gelingen dieses tollen Nachmittags beigetragen haben, an Frau Potoradi, die mit viel Herzblut den Nachmittag geplant hat, an Angelika Meltzer, an die vielen Helfer im Hintergrund und an Maria Filp, die uns eine längst vergangene Zeit lebendig gemacht hat: eine Kindheit in Siebenbürgen.Wer über die Autorin Maria Gooß und ihre Werke mehr erfahren möchte, findet immer aktuelle Angaben im Internet unter www.maria-gooß.de oder www.maria-gooss.de Gerlinde Oyntzen (Tuchenbach)

Schlagwörter: Nürnberg, Fürth, Gooß, Autorin, Meschendorf

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