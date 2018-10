1 • Katzken schrieb am 31.10.2018, 14:49 Uhr:

Herzlichen Glückwunsch an alle Mitwirkenden!Das war eine Augenweide, Kleine ,Jugendliche Junggebliebene Trachtenträger/innen mitten in Fürth in den wunderschönen siebenbürgischen Trachten!So soll es sein,hier in unserer Heimat mitgestalten, mitdenken und mitmachen! Ganz viele Jugendliche sind dabei, dafür gebührt ein herzliches Dankeschön und "Macht so weiter, ihr macht es super gut!"