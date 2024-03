Jubiläumsfeier der Siebenbürgischen Bibliothek am 29. Juni in Gundelsheim

Vor 25 Jahren wurde die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek gegründet. Eine kluge, weitsichtige und engagierte Initiative von wenigen mit dem ambitionierten Ziel, das Siebenbürgen-Institut mit Bibliothek und Archiv langfristig finanziell abzusichern und zu erhalten. Viel wurde erreicht, womöglich mehr, als man sich damals vorstellen konnte. Doch viel bleibt auch noch zu tun.

Die Bestände der Siebenbürgischen Bibliothek sind systematisch, also nach Themengruppen aufgestellt, hier ein Blick in die Abteilungen Geschichte bis Volkskunde in einem der ältesten Teile des Schlosses Horneck in Gundelsheim am Neckar. Foto: I. Schiel

Während der Festveranstaltung wollen wir einen Blick zurückwerfen, aber auch einen in die Zukunft wagen. Dazu laden Vorstand und Beirat der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek sowie der Vorstand des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats e.V. für den 29. Juni 2024 von 11.00 bis 13.30 Uhr sehr herzlich nach Gundelsheim auf Schloss Horneck ein, wo die Siebenbürgische Bibliothek seit über 60 Jahren beheimatet ist.Den Festvortrag zum Thema „Vom Pergament zur Nationalbibliothek. Gedanken zur Rolle der Schriftlichkeit bei den Siebenbürger Sachsen“ wird Thomas Șindilariu halten, Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens. Für die Gestaltung des musikalischen Rahmens konnte Prof. Heinz Acker gewonnen werden. Das genaue Programm wird rechtzeitig in der Siebenbürgischen Zeitung sowie auf den Homepages von Stiftung ( https://stiftung-siebenbuergische-bibliothek.de ) und Siebenbürgen-Institut ( https://siebenbuergen-institut.de ) bekanntgegeben. Im Anschluss an die Festveranstaltung sind alle Gäste sehr herzlich zu einem Empfang auf der Terrasse von Schloss Horneck eingeladen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, findet der Empfang im Festsaal statt.Für Gäste, die ihren Aufenthalt auf Schloss Horneck früher beginnen oder verlängern wollen, ist im Schlosshotel Horneck ein Kontingent von zwölf Zimmern bis zum 1. Mai reserviert. Bitte nehmen Sie die Buchung direkt beim Hotel vor mit Verweis auf die Veranstaltung „25-jähriges Stiftungsjubiläum am 29. Juni“. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter Telefon: (0 62 69) 42 15-0 oder per E-Mail: info [ät] siebenbuergen-institut.de bzw. info [ät] stiftung-sbg-bib.de.

Vorstand und Beirat der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek

Vorstand des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats e.V.