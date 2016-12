Kurt H. Binder: ein Hermanstädter Pendant zu "Max und Moritz"

Kurt Binder mit dem langen Zylinder, links Doris Hutter, die 2009 zur Ritter wider den tierischen Ernst gekürt wurde. Foto: Georg Hutter

Die Boacănă Nr. 2

Dass der Schalk ihm auch nach Jahrzehnten immer noch im Nacken saß, verdeutlicht die folgende Eulenspiegelei: Viel später trat Kurt Binder als Laudator in Rottweil mit einem riesigen Zylinder auf und handelte sich den Beinamen Kurt Binder mit dem Riesenzylinder ein. In seinem Böse-Buben-Büchlein wählte K. H. Binder in Würdigung des großen Meisters der Karikatur und der humoristischen Verse, Wilhelm Busch, als Versmaß das Stakkato des vierhebigen Trochäus' für sein Streichkonzert der Purligaren Pitz und Tummes. Der beispielhaften Veranschaulichung mögen die Verse des zweiten Streiches dienen.Jedermann im Städtchen kannteeinen der sich Müller nannte;der war anno dazumalHermannstadts Original.Blonde Haare, Pferdeschwanz, um den Hals’nen Blumenkranz,mit ’ner Seele groß und warm –leider aber bitterarm.Und so schlief der arme Mannhin und wieder, dann und wannnachts als einziger Insassein der alten Reispergasseauf dem Rost wie ein Verbannter,vor dem Haus vom Bäcker Ganther.Denn von hier, wie eine Therme,strömte wohltuende Wärme,und der Duft von frischem Brot,der verhöhnte Müllers Not.Manchmal schloppte der geplagteMann am Morgen, wenn es tagte,mit dem Volksbad in dem Sinnreinigungsbedürftig hin.Doch die fiesen zwei Pingetzen,wussten das sehr wohl zu schätzen,und wie Bösebuben-Kracherspitzten sie wie Haftelmacher,denn besser könnt’ man nirgendwosekkieren als im H20.Schnell ward Müller hier fentiertund ins Wasser reinplongiert,und als er noch purdig nackt,an den Beinen fest gepackt,sodann, pustig wie sie waren,auch an seinen langen Haaren,nämlich an dem Pferdeschwanz –letztlich tunkten sie ihn ganz.Müller, der kein Wasserhasser,fludderte viel Rotz und Wasser,machte dann trotz des Gezerresaber dennoch kein Geserres,sondern schickt’ sie deddernd bloßin die wilde Balagroß.Pitz und Tummes aber lachten,während sie davon sich machten.Dieses war der zweite Streich,doch der dritte folgt sogleich.