Kreisverband Nürnberg: Bunter Nachmittag in Fürth unter dem Motto: „Lachen ist gesund“

Die Ankündigung war vielversprechend. Anderen Menschen eine Freude bereiten, sie zum Lachen zu bringen, das hatte sich das Ehepaar Teni und Fritz Stotz vorgenommen, und es ist ihnen mehr als gelungen.

Teni und Fritz Stotz diskutieren über die „Dacia“. Foto: Inge Alzner

Die Nachbarmutter der Fürther Nachbarschaft, Rosel Potoradi, begrüßte am 13. April zahlreiche Besucher im Gemeindehaus der St.-Pauls-Kirche in Fürth herzlich zu diesem bunten Nachmittag. In ihrer Begrüßung ging sie auf das Zitat des Philosophen Paul Barth ein, das besagt, dass man Freude nur haben kann, indem man Freude macht. Das ist sowohl Rosel Potoradi mit ihren Lesungen von Gedichten und Geschichten als auch Teni und Fritz Stotz hervorragend gelungen. Mit ihren Sketchen „Dacia“, „Der Arztbesuch“, „Zwei Passagiere auf dem Flughafen“ und „Franzl“ stieg die Stimmung im Saal auf ein sehr hohes Niveau. Für jeden Sketch hatte das Ehepaar das passende Outfit mitgebracht, so dass bereits der Einmarsch in den Saal die Besucher zum Lachen brachte. Der Applaus war die Belohnung für die Darsteller und ist der Lohn für alle Künstler. Vielen Dank an das Ehepaar Stotz. Wir freuen uns auf euren nächsten Auftritt.Zwischen den Sketchen las Rosel Potoradi die Gedichte „Der Hemmel“ von Gustav Reich, „Bäm Apenthiker“ von Schuster Dutz und „Wi huet et biesser“ von Otto Piringer vor. Natürlich wurde an einem bunten Nachmittag auch kräftig gesunden, einige Lieder auch in sächsischer Mundart.Inge Alzner, Mitglied im Vorstand des Kreisverbands Nürnberg, bedankte sich am Schluss für den lustigen und fröhlichen Nachmittag im Kreise der Fürther Nachbarschaft. Es macht Spaß, die Fröhlichkeit in der Nachbarschaft erleben zu dürfen. Es ist eine Freude, so viele strahlende Gesichter zu sehen. Lachen ist auch gesund.

Inge Alzner