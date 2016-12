Neues Kronstädter Klassenbuch

Das Buch spiegelt ein Stück Schul- und Mentalitätsgeschichte.

Erneut ein Jubiläums-Klassenbuch und wieder von und für Absolventen der Honterusschule Kronstadt geschrieben. Es ist das mehr als 250 Seiten umfassende Werk der Generation, die 1966 ihr Bakkalaureat in Kronstadt abgelegt hat. Die ehemaligen Honterianer feierten in den ersten Septembertagen 2016 in Kronstadt 50 Jahre seit ihrem Abi. Von den 51 ehemaligen Schülern der Real- und Humanklasse der „Deutschen Abteilung des Lyzeums Nr. 1 Kronstadt“, wie damals die Honterusschule hieß, kamen 32 zum Treffen im Honterushof an der Schwarzen Kirche und vor und in ihrem ehemaligen Schulgebäude, dem Șaguna-Gymnasium in Kronstadts Angergasse. Die meisten von ihnen hatten für das Treffen eine lange Reise gewagt: 26 kamen aus Deutschland, zwei aus der Schweiz und je ein Klassenkollege aus Kanada, Österreich und Ungarn. Dieter Drotleff hat dieses Treffen mit zahlreichen Einzelheiten in der „Karpatenrundschau“ anschaulich geschildert. Dass nach 50 Jahren auch zwei Lehrer, Sigrun Bielz, geb. Klein und Wilfried Bielz dabei sein konnten, gab dem Treffen eine besondere Note – auch sie waren aus Deutschland zum Klassentreffen angereist.Die Festschrift, die im Auftrag der ehemaligen Schüler dieser Generation zusammengestellt und herausgegeben wurde, ist zum größten Teil das Werk von Wolfgang Wittstock, Schüler dieser Klasse, der zusammen mit Klassenkollegen dieses sehr gelungene Jubiläumswerk beim Honterus-Verlag Hermannstadt in Druck gelegt hat.Die Publikation umfasst folgende Kapitel: Zur Einführung das traditionelle Gaudeamus in Latein und Deutsch, gefolgt von einem gelungenen Text über Freundschaft aus der Feder der Klassenfreundin Birgit Klein, geb. Kreisel. Wie auch andere Jubiläumsbücher dieser Art enthält das Werk ein 25 Seiten langes historisches Kapitel über das Schulwesen in Kronstadt sowie Daten zur Geschichte der Honterusschule. Die Schilderungen, Texte und Bilder über die Lehrer, die diese Klassenstufe unterrichtet haben, sind in Teilen bekannt und trotzdem immer interessant. Besonders die speziell für dieses Jubiläumsbuch geschriebenen Seiten des Deutschlehrers Wilfried Bielz sowie auch der von Sigrun Bielz, verw. Seidel geschriebene Text sind aufschlussreich und spannend zu lesen, entfalten sie ja ein Stück Geschichte über die eigene Vergangenheit und Betrachtungen über Ereignisse der letzten 50 Jahre. Es folgt dann der längste Teil des Jubiläumsbuches auf nahezu 150 Textseiten: jeweils mit zwei Fotos versehene Biographien und Lebenserinnerungen der 51 Klassenfreundinnen und -freunde: Selbst wenn die Personen, die ihre Vita reflektieren, wenig bekannt sind, ist dies ein Teil Geschichte von hohem dokumentarischen Wert. Ebenso interessant sind die letzten Seiten des Buches mit Berichten über frühere Klassentreffen, alle prächtig illustriert mit Gruppenfotos. Sie spiegeln ebenfalls ein Stück Schulgeschichte, wie man sie kaum besser vorstellen kann. Das Buch enthält gute Bilder, nicht nur aus der Schulzeit vor über fünf Jahrzehnten und von Klassentreffen und Begegnungen, sondern auch solche von Kronstadt. Die meisten Bilder stammen vom bekannten, in Kronstadt lebenden Schüler dieser Klassenstufe Peter Simon.Das Buch ist ein Stück Alltags- und Mentalitätsgeschichte und für jeden an der Schulgeschichte Siebenbürgens und der Stadt Kronstadt Interessierten von Relevanz. Restexemplare können bezogen werden bei wolfgangwittstock [ät] gmail.com oder Wolfgang Wittstock; Calea Poienii 11, RO-500041 Brașov.

HvK