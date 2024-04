Sieben neue Flugziele aus Kronstadt ab Mitte Juni 2024

Kronstadt – Genau ein Jahr nach seiner Eröffnung am 15. Juni 2023 und nach mehr als einem halben Jahr der Abhängigkeit von Wizz Air (seit November 2023, als die Gesellschaft Dan Air den Flughafen verließ) wird der internationale Flughafen Kronstadt-Weidenbach seine Aktivitäten ab Mitte Juni mit der Eröffnung von Strecken durch Fly Lili deutlich ausweiten.

Der neue Kronstädter Flughafen vor der Silhouette des Zeidner Berges. Foto: Rainer Lehni

Die rumänische Fluggesellschaft Fly Lili wurde im Mai 2021 von dem aus Mediasch stammenden Unternehmer Jürgen Faff gegründet. Von Kronstadt aus wird die Fluggesellschaft ab Mitte Juni fünf Länder ansteuern. In Italien sind es Mailand und Rom, in Spanien Barcelona und in der Türkei Istanbul. In Deutschland bedient Fly Lili ab 17. Juni drei Ziele je drei Mal pro Woche, wie das Portal Boardingpass schreibt: München und Stuttgart (Montag, Mittwoch, Freitag) sowie Nürnberg (Dienstag, Donnerstag, Sonntag). Ursprünglich war der Start bereits für vergangenen Dezember geplant. Fly Lili verfügt über eine Flotte von zwei Airbus A320 und einem A319. Die Karten werden demnächst zum Verkauf angeboten. Für Ende 2024 sind weitere Flugziele in Frankreich und Israel geplant.

ADZ