Unterstützung für Schloss Horneck weiterhin nötig

Die überaus erfreuliche Nachricht, dass der Deutsche Bundestag den Ausbau des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ durch eine hohe Zuwendung fördert ( diese Zeitung berichtete), bedeutet nicht, dass sich die an ihrer Kultur und Geschichte interessierten Siebenbürger Sachsen nun zurücklehnen können. Ihre tatkräftige Unterstützung ist weiterhin nötig, unsere Eigenleistung sollte gerade in der Adventszeit nicht nachlassen!

Freiwillige Hilfe ist weiterhin erforderlich bei: Müllbeseitigung, Zimmerreinigung, Fensterputzen, sonstigen Aufräumarbeiten, auch im Dachboden, Entfernen alter Tapeten und Bodenbelägen. Wer dazu bereit ist (am besten sollten sich Gruppen bilden), wird gebeten, sich bei Martina Handel, Telefon: (06269) 4275619; E-Mail: info [ät] schlosshorneck.de, zu melden. Nächster Termin für Aufräumarbeiten: 14. und/oder 15. Januar 2017. Sollte sich eine Gruppe bereitfinden, auch in der Adventszeit einzuspringen, kann sie sich natürlich auch bei Frau Handel melden.Wenn Sie durch Spenden dazu beitragen wollen, dass diese Um- und Ausgestaltung gelingt, bitten wir Sie, 10, 50, 100, 1000 oder auch 10000 Euro und mehr auf das unten angeführte Konto des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ zu überweisen. Geben Sie auf dem Überweisungsschein unter „Verwendungszweck“ Ihre Anschrift an, damit wir Ihnen Spendenbescheinigungen zusenden können. Wenn Sie nicht mit einer Veröffentlichung Ihres Namens und der Höhe der Spende einverstanden sind, notieren Sie das bitte auch oder schicken uns einen Brief oder eine Mail.Kontoinhaber: Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“VR Bank Dinkelsbühl eGIBAN: DE21 7659 1000 0000 0313 13BIC: GENODEF1DKVDr. Konrad GündischTelefon: (0171) 3733887E-Mail: konradguen@gmx.deMartina HandelTelefon: (06269) 4275619Fax: (06269) 4272836E-Mail: info@schlosshorneck.deDas Büro ist montags, 13.30-17.30 Uhr, und dienstags bis freitags, 10.00-14.00 Uhr, geöffnet.