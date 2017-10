19. Oktober 2017 Druckansicht | Empfehlen

Zu Gast bei Novalis: Internationaler Exil-P.E.N. tagt in Weißenfels

Die Jahrestagung des Internationalen Exil-P.E.N., Sektion deutschsprachige Länder, findet von Freitag, 27. Oktober, bis Sonntag, 29. Oktober, im „Fürstenhaus“ in Weißenfels, Leipziger Straße 9, statt und umfasst am Eröffnungstag drei Vorträge namhafter Professoren, die dem am 2. Mai 1772 auf Schloss Oberwiederstedt geborenen und am 25. März 1801 im Alter von 29 Jahren in Weißenfels gestorbenen frühromantischen Dichter Georg Philipp Friedrich von Hardenberg – genannt Novalis – gewidmet sind. Novalis lebte ab 1786 bis zu seinem frühen Tod in Weißenfels im heutigen „Novalis-Haus“.

Eröffnet wird die Tagung am 27. Oktober um 16.15 Uhr durch Prof. Dr. Wolfgang Schlott, Präsident des Exil-P.E.N. Nach der Begrüßung der Mitglieder folgen im Halbstundenrhythmus drei Vorträge über den Frühromantiker Novalis. Prof. Dr. Wolfgang Schlott hält einen „Prolog zu Novalis“, Prof. Dr. Elmar Schenkel spricht über „Ex oriente lux – Novalis, Europa und Indien“ und Prof. Dr. Ludwig Stockinger widmet sich „Novalis‘ Hymnen an die Nacht“.



Im Lauf der Tagung finden zahlreiche Schriftsteller-Lesungen statt, die erste bestreitet noch am Freitag von 18.30 bis 19.00 Uhr Hans Bergel, Autor zahlreicher Romane, Erzählungen und Gedichte sowie essayistischer Kulturaufsätze. Mit einer kurzen Diskussionsrunde zu seiner Lesung endet der offizielle Teil am ersten Tag der Literaturbegegnung in Weißenfels. Vielbeachtete Lesung von Mitgliedern des Exil-P.E.N. bei der Leipziger Buchmesse 2014 im „Café Europa“, wo auch die von Horst Samson herausgegebene, im Pop Verlag Ludwigsburg erschienene Anthologie des Exil-P.E.N. „Heimat – gerettete Zunge. Visionen und Fiktionen deutschsprachiger Autoren aus Rumänien“ vorgestellt wurde. Im Bild (von links): Traian Pop, Benedikt Dyrlich, Prof. Gert Weisskirchen (Moderator), Horst Samson und Prof. Dr. Wolfgang Schlott.



Nach der Mitgliederversammlung (von 16.00 bis 18.00 Uhr), die nur für die Mitglieder des Exil-P.E.N. offen ist, treffen sich die Schriftsteller im Hotel „Jägerhof“ zu einem „Abend unter Freunden“.



Die Tagung wird am 28. Oktober fortgesetzt und beginnt mit einem Grußwort an die Schriftsteller durch Ellen Kurtze-Dedecke vom Kulturamt der Stadt. Dem folgt um 10.00 Uhr eine „Literarische Stadtführung" mit Studienrat Jörg Riemer, Vorsitzender der Novalis-Gedenkstätte. Von 14.00 bis 14.30 steht ein weiterer Vortrag im Programm: „Grenzgänger – Novalis und seine Europarede" von Katharina Kilzer mit einem Koreferat von Dr. Hella Schapiro. Vorstellungen und Lesungen der neuen Mitglieder des Exil-P.E.N., Dr. Olivia Spiridon, Erwin Josef Tigla, Vougar Aslanov, Edith Ottschofski und Barbara Zeizinger, sind von 14.30 bis 15.50 vorgesehen. Es moderiert Hellmut Seiler, Generalsekretär des Exil-P.E.N.

Weitere neu aufgenommene Mitglieder, Katharina Eismann, Tamara Labas und Iris Wolff, stellen sich am 29. Oktober von 10.00 bis 10.45 Uhr in einer Lesung vor. Es moderiert Präsidiumsmitglied Horst Samson. Nach einer Kaffeepause lesen Ilse Hehn, Horst Samson und Hellmut Seiler von 11.00 bis 11.45 Uhr aus ihren neuesten Büchern. Es moderieren Edith Ottschofski und Dr. Olivia Spiridon. Die Teilnahme literarisch interessierter Gäste ist an allen Lesungen kostenlos. (sam)

