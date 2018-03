Zentrum gegen Vertreibungen: Erika Steinbach gibt Vorsitz ab / Dr. Christean Wagner tritt Nachfolge an

Wagner dankte Erika Steinbach für ihren nunmehr seit 18 Jahren unermüdlichen Einsatz für die Stiftung, die sie 2000 gegründet hat: „Aus dem Geist der Versöhnung entstanden, hat die Stiftung in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten Beachtliches erreicht. Neben zahlreichen Veranstaltungen sind die vier Ausstellungen ‚Erzwungene Wege‘, ‚Die Gerufenen‘, ‚Angekommen‘ und ‚Verschwundene Orte‘ im ganzen Land unterwegs. Eine neue Ausstellung zum Thema ‚Deutsche Zivilisten in Lagern und Zwangsarbeit hinter dem Eisernen Vorhang während und nach dem Zweiten Weltkrieg‘ wird vorbereitet. Unter großem persönlichen Einsatz hat Erika Steinbach - auch mit Unterstützung des früheren SPD-Bundesgeschäftsführers Peter Glotz bis zu dessen Tod - die Arbeit der Stiftung vorangetrieben und mit Ideenreichtum, Kreativität und Hingabe für die Anliegen der Stiftung gewirkt. Durch gute Argumente und Beharrlichkeit wurde das ZENTRUM zur Initialzündung für die Bundesstiftung ‚Flucht, Vertreibung, Versöhnung‘. Erika Steinbach hat sich um das Zentrum gegen Vertreibungen große Verdienste erworben.“ Der neue Vorsitzende betonte, die Stiftung in dieser Kontinuität, im Geiste der Versöhnung und der Bewusstseinsschärfung gegen Menschenrechtsverletzungen durch Vertreibung und Deportation fortführen zu wollen.Die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen hat sich zur Aufgabe gemacht, in einem Gesamtüberblick das Schicksal der mehr als 15 Millionen deutschen Deportations- und Vertreibungsopfer aus ganz Mittel-, Ost- und Südosteuropa mit ihrer Kultur und ihrer Siedlungsgeschichte genauso erfahrbar zu machen wie das Schicksal der 4 Millionen deutschen Spätaussiedler. Dabei wird auch an Vertreibung und Genozid an anderen Völkern, insbesondere in Europa, erinnert.