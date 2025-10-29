



29. Oktober 2025

Führungswechsel beim Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften

Vom 24. bis 26. Oktober 2025 trafen sich im Heiligenhof in Bad Kissingen Vertreterinnen und Vertreter der siebenbürgisch-sächsischen Heimatortsgemeinschaften (HOGs), Fachleute aus Kirche, Handwerk, Denkmalpflege und Kultur, um über die Zukunft der länderübergreifenden Zusammenarbeit zu beraten.

Der neue Vorstand des HOG-Verbandes, von links nach rechts: Hermann Ongert (Stellvertretender Vorsitzender), Dr. Horst Müller (Stellvertretender Vorsitzender), Maria Bauer (Geschäftsführerin), Thomas Schneider (Vorsitzender) und Martin von Hochmeister (Schriftführer). Foto: Ingeborg Binder Unter dem Motto „Herausforderungen – Erfolgsmodelle und Konzepte“ standen drei Tage voller Begegnungen, Austausch und inspirierender Impulse auf dem Programm. Perspektiven und konkrete Schritte wurden auch in den anschließenden Arbeitsgruppen diskutiert.



Am Rande der Fachtagung fand die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften statt. Neuer Vorsitzender des HOG-Verbands ist Thomas Schneider (Holzmengen), der die bisherige Vorsitzende Ilse Welther (Felmern) nach achtjähriger Amtszeit ablöst. Seine Stellvertreter sind Dr. Horst Müller (Kronstadt) und Hermann Ongert (Hundertbücheln). Auch Geschäftsführerin Sunnhild Walzer (Bulkesch) stellte sich nicht mehr zur Wahl, als Nachfolgerin wurde Maria Bauer (Marpod) gewählt. Martin von Hochmeister (Hermannstadt) wurde als Schriftführer im Amt bestätigt. Für die Kassenprüfung sind Dietlinde Rhein (Brenndorf) und Peter Doniga (Großprobstdorf) verantwortlich.



Ein ausführlicher Tagungsbericht folgt in der nächsten Ausgabe der Siebenbürgischen Zeitung.

