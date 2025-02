Führungswechsel im Landesverband Bayern

Manfred Binder, Vorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt, ist neuer Vorsitzender des Landesverbands Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Zur Hauptversammlung des Landesverbandes vom 8.- 9. Februar ins Haus der Heimat in Nürnberg hatte der Landesvorsitzende Werner Kloos eingeladen, der sich nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl stellte.

Ein Teil des neuen Vorstands des Landesverbands Bayern, von links: Gerlinde Zurl-Theil, Ingrid Mattes, Manfred Binder (Vorsitzender), Werner Kloos (Ehrenvorsitzender), Annette Folkendt und Sabrina Bottesch. Foto: Inge Alzner

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit – Delegierte der 33 Kreisgruppen hatten sich eingefunden – und dem Gedenken an unsere Verstorbenen eröffnete der scheidende Landesvorsitzende Werner Kloos die Versammlung und ging in seinem Bericht auf viele Aktivitäten und wichtige Begegnungen der letzten Jahre ein. Als Höhepunkt hatte der Landesverband sein 75-jähriges Jubiläum am 19. Oktober 2024 in der Meistersingerhalle in Nürnberg gefeiert. Es folgten die Berichte aller Vorstandsmitglieder und Kreisgruppenvorsitzenden. Heidi Mößner, Stellvertretende Bundesvorsitzende und Vorsitzende der Kreisgruppe München, hielt einen Vortrag zum Thema Marketing und Mitgliederwerbung, der mit großem Interesse verfolgt wurde.Mit tiefsinnigen Gedanken zum Thema Ehrenamt und Dankbarkeit von Christa Wandschneider begann der Sonntag. Im Anschluss fanden Neuwahlen statt. In den neuen Vorstand wurden gewählt: Manfred Binder (Ingolstadt) als Landesvorsitzender, Annette Folkendt (Nürnberg), Gerlinde Zurl-Theil (Geretsried), Ingrid Mattes (Ingolstadt) und Tobias Krempels (Fürstenfeldbruck) als Stellvertretende Vorsitzende, Sabrina Bottesch (München) als Schriftführerin und Monika Thiess (München) als Kassenwartin. Nachdem alle Ämter besetzt waren, übernahm der neugewählte Vorstand seine Aufgaben und ernannte im ersten Schritt Werner Kloos zum Ehrenvorsitzenden des Landesverbandes Bayern.„Unsere Gemeinschaft steht vor der Herausforderung, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden“, betonte der neugewählte Vorsitzende Manfred Binder. „Unsere Stärke liegt in unserer Vielfalt und in der Bereitschaft, miteinander an einer gemeinsamen Zukunft zu arbeiten.“ Er lud alle ein, diesen Weg gemeinsam mit ihm zu gehen. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 4 vom 4. März 2025.