Vortrag in München zur siebenbürgischen Mundart

Am Donnerstag, 28. Juni, um 14.00 Uhr hält Prof. Dr. Glynn Custred einen Vortrag in englischer Sprache zum Thema „Transylvanian Saxon and Pennsylvania German. Examples of Language Spread and Dialect Formation in the History of the German Language“ (Siebenbürgisch-Sächsisch und Pennsylvaniadeutsch. Zwei Beispiele der Sprachausbreitung und der Mundartbildung in der deutschen Sprachgeschichte).

Glynn Custred ist Anthropologe und emeritierter Professor der California State University East Bay in Hayward, USA. Er ist mit einer Siebenbürgerin verheiratet und setzt sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit Siebenbürgen auseinander. Der Vortrag findet im LMU-Hauptgebäude, Geschwister-Scholl-Platz 1, Raum A 017, statt.

