Wer war der Karikaturist Paul Marle?

In den 1930er Jahren sind in Rumänien einige Bücher mit Salon-Karikaturen – vorwiegend zu Städten und Unternehmen – aus der Feder von Paul Marle erschienen. Über den Künstler ist ebenso wenig bekannt wie über die von ihm herausgegebenen Bücher. Nachfolgend soll dieses Wenige zusammengetragen werden – auch in der Hoffnung, damit weitere Wissensträger anzusprechen, um das Leben und künstlerische Wirken von Paul Marle in Erinnerung zu rufen.

Die bisher identifizierten Bücher aus der Feder von Paul Marle sind:



Les intellectuels de Brasov. Caricatures-salons de la vie politique, économique, comerciale et sociale. o.J., gedruckt bei Krafft & Drotleff, Hermannstadt (Auflage: 56 Stück)



Les intellectuels d’Arad 1931. 81 caricatures-salons de la vie politique, économique, comerciale et sociale.



Astra Română; 1932, gedruckt bei Krafft & Drotleff, Hermannstadt (Auflage: 300 numerierte Exemplare)



Unirea (Ploiești, 1933)



I.A.R. (București, 1937)



Prahova S.A. Foto von Paul Marle aus dem Karikaturenbuch „Astra Română“.



