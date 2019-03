Hans Bergels Aufsatz „Rot und Braun“ in englischer Sprache erschienen

Hans Bergels Aufsatz „Rot und Braun. Das Absurde als Normalität oder Die heroische Mitte der Humanitas“ ist in englischer Übersetzung unter dem Titel „Red and Brown“ im Bereich „Dokumente, Materialien, Aufsätze“ auf Siebenbuerger.de erschienen.

Der Grundgedanke des Vortrages, den Hans Bergel im Jahr 2007 im Auftrag der Academia Civică, Bukarest, vor 350 Studenten in Rumänien hielt, erhärtete sich durch seine Erfahrungen mit den beiden Diktaturen, Nationalsozialismus und Kommunismus: „Sowohl das rechte als auch das linke politische ­Lager versagten im 20. Jahrhundert in Europa.Das zwingt zur Feststellung: Die Antwort auf links kann nicht rechts, die auf rechts nicht links lauten. Die Intellektualität Europas versagte in beiden Fällen. Die Antwort auf beide Extreme kann daher nur die humane Mitte sein. Alles andere führt erneut in eine Katastrophe.“ Der Text erschien erstmals unter dem Titel „Absurdul ca nomalitate: Între brun și roșu“ in „Școala memoriei 2007“, Bukarest. Die englische Übersetzung ist kostenlos unter https://www.siebenbuerger.de/red_and_brown_neu.pdf/pdf/ zu lesen.